用一个作品集网站或应用展示您的作品

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用户对 Hostinger Horizons 的评价
动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。
我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎
构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。
Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。
您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！
Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。
喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。
我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。
无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！
相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜
现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。
我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。
这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。
你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。
商业展示网站和应用常见问题解答
什么是企业展示网站？
商业展示网站是您的专业在线存在，潜在客户可以在这里发现您是谁，探索您的工作，并决定取得联系。一个出色的展示通常包括产品组合图库或项目页、服务页、案例研究、客户证明，以及预订电话或取得联系的明确方式，具体组合取决于您的业务类型。与基本网页不同，它旨在给人留下强烈的第一印象，并将访问者转化为客户。使用 AI Builder，您可以构建一个包含您所需内容的网站，只需对其进行描述，其余事宜由 AI 处理。
谁可以使用 AI Builder 构建展示网站或应用程序？
任何希望在网上展示他们的专业形象，同时赢得更多客户的人——自由职业者、艺术家、顾问、教练、代理机构、小企业主等等。如果您的企业需要专业的在线形象，Horizons 可以为您打造一个符合您工作方式的展示平台。
没有技术知识，如何创建展示网站？
Horizons 采用对话式构建方法——通常称为“氛围编码”。用简单的语言描述您想要的内容，AI 就会实时为您构建。
想添加作品集画廊？提出指令。需要联系表单？描述一下。想更改设计，匹配您的品牌颜色？告诉 Horizons，它在几秒钟内就能完成。
它也支持 80 多种语言，因此您可以用自己的语言进行构建——无需专业术语。如果您是这个概念的新手，我们的 氛围编码指南 将引导您了解入门要点。
我可以使用AI Builder创建客户端门户吗？
可以——这正是 Horizons 的特别之处。凭借它的集成后端，您可以构建一个完全自定义的客户平台，其中包含用户登录、文件共享、项目更新等功能——所有这些都以您自己的品牌呈现。您的客户将获得一个专业的专属空间来随时了解最新情况，而您可以完全控制他们所看到和执行的操作。
我的展示网站会在 Google 上显示吗？
可以，您的展示网站从一开始就内置了SEO优化功能，并自动处理。sitemap.xml、robots.txt 和 llms.txt 等关键技术文件会自动生成，这样搜索引擎和 ChatGPT、Perplexity 等AI工具就能理解您的内容——无需您进行任何技术设置。
您还可以连接营销集成，以推广您的展示并触达最重要的渠道新客户。
如果我的业务发展起来了，我需要进行调整怎么办？
更新您的展示网站或应用程序就像构建它一样简单。只需返回您的项目，打开它，然后继续和 Horizons 的对话——描述您想更改的内容，它会处理其余的任务。这是氛围编程体验的一部分，无需开发人员。
如果您确实有技术背景，或者希望在未来进一步扩展，Horizons 会为您提供完整的代码访问权限——因此您可以根据需要进行深入开发。
使用 Horizons 构建展示网站或应用程序需要多少成本？
您可以免费试用——无需信用卡。注册后，您将获得 5 个 AI 积分，立即开始构建。积分使用量取决于每个指令的复杂程度——简单的调整消耗不到一个积分，大型构建可能会消耗更多。您的免费积分足以描述您的展示网站或应用程序，把它带入现实中，并在您做出任何承诺之前真正感受 Horizons。
值得注意的是：AI 积分也用于驱动网站或应用程序中的任何 AI 功能——例如聊天机器人或智能搜索——但仅在您的用户实际交互时才会消耗。
当您准备发布时，付费套餐起价为 ¥21.99/月，包含了主机和域名——因此无需进行其他设置。只需点击发布，您的展示网站即可上线。
积分不够用了？您可以随时充值并从仪表板跟踪您的使用情况。
Horizons和Hostinger 建站助手在商业展示方面有什么区别？
Hostinger 提供两种方式来构建商业展示网站 – 使用 Horizons 氛围编程平台和 Hostinger 的拖放式建站助手 – 区别就在于名称。
Hostinger 建站助手允许您从模板开始，或者从描述中生成一个商业网站，然后通过拖放预构建元素进行自定义。它非常适合快速搭建，为用户构建一个简洁、简单的商业作品集网站。
Horizons 采用对话式方法 – 和 AI 聊天，它会实时应用更改，为您提供更大的自由度来进行自定义。借助它的集成后端，它还允许您构建更高级的项目，例如带有用户登录和会员功能的客户平台。对于有需求的用户，也提供完整的代码访问权限。
这两种工具都是为没有技术知识的人设计的 – 区别在于您喜欢如何构建以及您需要多少灵活性。