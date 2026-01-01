用一个作品集网站或应用展示您的作品

您可以免费试用——无需信用卡。注册后，您将获得 5 个 AI 积分，立即开始构建。积分使用量取决于每个指令的复杂程度——简单的调整消耗不到一个积分，大型构建可能会消耗更多。您的免费积分足以描述您的展示网站或应用程序，把它带入现实中，并在您做出任何承诺之前真正感受 Horizons。



值得注意的是：AI 积分也用于驱动网站或应用程序中的任何 AI 功能——例如聊天机器人或智能搜索——但仅在您的用户实际交互时才会消耗。



当您准备发布时，付费套餐起价为 ¥21.99/月，包含了主机和域名——因此无需进行其他设置。只需点击发布，您的展示网站即可上线。



积分不够用了？您可以随时充值并从仪表板跟踪您的使用情况。