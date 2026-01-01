您的业务，您的预订——几分钟完成构建

从咨询网站到餐厅预订应用程序——描述您的需求，Horizons 即可构建。在一个地方即可完成预订、发送邮件确认函和预订管理。
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付费套餐仅需 ¥21.99/月 起

您的业务，您的预订——几分钟完成构建

启动在线预订所需的一切

从构建您的预订页面到发送确认和同步日历 — — AI Builder 可以处理所有这一切。

创建一个预约网站或应用

通过和AI对话或使用模板，几分钟内即可发布可供预约的网页。
创建一个预约网站或应用

助力增长所需的全部功能

主机、域名和邮箱——全包含在内。轻松设置营销和支付工具：SEO、Stripe、PayPal、AdSense等。

助力增长所需的全部功能

自动发送确认

每次预订都会触发即时确认邮件——不用手动跟进，不会错过预约，也无需催促客户。

自动发送确认

和您正在使用的工具同步

将您的预订系统连接到 Google 日历、Calendly 或您信赖的其他工具——只需给 Horizons 下个指令，它就会为您设置好一切。
和您正在使用的工具同步

创建一个预约网站或应用

通过和AI对话或使用模板，几分钟内即可发布可供预约的网页。
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助力增长所需的全部功能

主机、域名和邮箱——全包含在内。轻松设置营销和支付工具：SEO、Stripe、PayPal、AdSense等。

助力增长所需的全部功能

自动发送确认

每次预订都会触发即时确认邮件——不用手动跟进，不会错过预约，也无需催促客户。

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和您正在使用的工具同步

将您的预订系统连接到 Google 日历、Calendly 或您信赖的其他工具——只需给 Horizons 下个指令，它就会为您设置好一切。
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您的在线预订，由您定制

探索大家用 Horizons 创建的最受欢迎的预订功能项目 – 只需描述您的需求即可构建。
您的在线预订，由您定制

服务预约

为您的美容院、私人教练课程、清洁或维修服务、遛狗等业务建立一个预订页面——您的客户在线预订，这样您就可以专注于工作。
从餐桌、度假租赁到共享办公空间——让顾客随时在线预订位置。
无论您是医生、牙医、治疗师、生活教练、顾问还是导师，都可以为您的客户提供一种简单、专业的预约方式。
销售研讨会、大师班、有席位限制的网络研讨会或有候补名单的在线课程的注册——所有这些都集中在一个地方管理。

如何利用AI构建自定义预订页面或应用程序

01

描述你的方案

描述您的业务所需的预订网站或应用程序，让它成为现实——或者选择一个模板，进一步加快构建速度。
02

自定义并测试

通过和AI聊天来优化您的预订页面——添加您的服务、可用时间以及客户所需的任何详细信息。在发布前实时预览。
03

一键发布

点击发布，连接您的域名，您的业务就正式上线了——客户可以立即开始预订。

选一个模板，然后把它变成你自己的。

选择一个专业设计的模板，通过AI或可视化编辑进行自定义，让您的网站更快上线。

预制模板

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

需要更多指导吗？

探索全面的教程、操作指南和分步说明，助您快速从新手晋升为 AI 专家。获取构建您的第一个 AI 项目所需的一切功能和资源，以及更多内容。
入门指南

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教程
视频
改进你的指令

改进你的指令

教程
视频
应避免的常见错误

应避免的常见错误

教程
视频

看看 Horizons 还能为您的业务构建什么

电商应用和店铺

商业展示

内部工具

定制CRM

用户对 Hostinger Horizons 的评价

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
数字专家

Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
内容创作者

Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。

RameshR
RameshR
@rezmeram

我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！

Jordi Robert
Jordi Robert
创始人

相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
创业者

你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。

准备好启动您的自定义预订项目了吗？

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无需信用卡

自定义预订页面和应用常见问题

自定义预订页面或应用程序可让您的客户安排约会、预订餐桌或注册课程 — — 直接在线，随时进行。与将有用功能锁定在昂贵计划背后 — — 或向您收取永远不会使用的费用 — — 的现成预订软件不同，自定义解决方案是围绕您确切的业务需求而构建的。您的服务、品牌、工作流程以及仅对您实际重要的功能。

使用 AI Builder,您可以完全构建您需要的功能 — — 为您的沙龙创建一个简单的预约预订页面、为您的餐厅创建预订系统、为您的健身工作室创建课程预订网站，或为您的下一次研讨会创建活动注册页面。仅此而已。

任何需要预约或预订的企业 — — 沙龙、治疗师、教练、顾问、餐厅、健身工作室、活动组织者、房地产经纪人等等。如果您的业务依赖于预订，AI Builder 可以构建适合您工作方式的自定义解决方案。

完全不需要。Horizons 采用对话式构建方法——通常称为“氛围编程”。您只需用简单的语言描述您的需求，AI 就会实时为您构建。

想添加确认邮件？只需提出。需要与 Google 日历同步？描述一下。想更改预订表单的颜色？告诉 Horizons，它会在几秒钟内完成。

它也支持 80 多种语言，因此您可以用自己的语言进行构建——无需技术词汇。如果您是这个概念的新手，我们的氛围编码指南将引导您了解入门所需的一切。

可以——每次预订都可以触发即时确认邮件，因此无需手动跟进，也无需担心错过预约。

是的。只需提示 AI Builder 将您的预订页面或应用程序连接到 Google 日历、日历或任何其他您已经使用的工具 – 然后按照 AI Builder 提供的说明获取您的 API 密钥。一旦您共享了请求的详细信息，AI Builder 将处理其余的操作。

可以，Horizons 附带一个集成后端，让您能够构建包含用户身份验证和账户管理的预订网站和应用程序。这意味着客户可以登录、查看即将到来的预订并管理他们的预约——而您无需任何外部工具或技术设置。

更新您的预订页面或应用程序与构建页面或应用程序一样简单。只需回到您的项目，打开它，然后继续与 AI Builder 聊天 – 描述您想要更改的内容，然后由它处理其余内容。这一切都是生动的编码体验的一部分，不需要开发人员。

如果您确实有技术背景或希望进一步向下扩展，AI Builder 将授予您完全访问代码的权限 – 这样您就可以根据需要尽可能多地使用代码。

就在这里——只需点击“免费开始”。无需信用卡。注册后，您将获得 5 个 AI 积分，可立即开始构建。积分使用量取决于每个指令的复杂程度——简单的调整消耗不到一个积分，大型构建可能会消耗更多。您的免费积分足以描述您的预订页面或应用程序，把它带入现实中，并在您做出任何承诺之前真正感受 Horizons。

值得注意的是：AI 积分也用于驱动您页面或应用程序中的任何 AI 功能——例如聊天机器人或智能搜索——但仅当您的用户实际交互时才会消耗。

当您准备发布时，只需切换到我们的 付费套餐。托管和域名已包含在内，因此无需进行其他设置——只需点击发布，您的预订页面或应用程序即可上线。

积分不够用了？您可以随时充值，并从控制面板跟踪您的使用情况。

Hostinger 提供两种方式来构建预订页面 – 使用 Horizons 氛围编程平台或 Hostinger 的拖放式建站助手 – 它们之间的区别已体现在名称中。

Hostinger 建站助手允许您从模板开始，或者根据描述生成预订网站，然后通过拖放预构建元素进行自定义。它非常适合任何需要快速搭建一个简洁、简单的预订网站的人。

Horizons 采用对话式方法 – 和 AI 对话，它会实时应用更改，为您提供更大的自定义自由度。借助它的集成后端，它还允许您构建更高级的项目，例如具有用户登录和会员功能的预订应用程序。对于那些需要的人，也提供完整的代码访问权限。

这两种工具都是为没有技术知识的人设计的 – 区别在于您喜欢如何构建以及您需要多少灵活性。

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