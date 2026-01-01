您的业务，您的预订——几分钟完成构建
启动在线预订所需的一切
创建一个预约网站或应用
助力增长所需的全部功能
主机、域名和邮箱——全包含在内。轻松设置营销和支付工具：SEO、Stripe、PayPal、AdSense等。
自动发送确认
每次预订都会触发即时确认邮件——不用手动跟进，不会错过预约，也无需催促客户。
和您正在使用的工具同步
创建一个预约网站或应用
助力增长所需的全部功能
主机、域名和邮箱——全包含在内。轻松设置营销和支付工具：SEO、Stripe、PayPal、AdSense等。
自动发送确认
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您的在线预订，由您定制
服务预约
预订系统
预约预定
活动票务
如何利用AI构建自定义预订页面或应用程序
描述你的方案
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一键发布
选一个模板，然后把它变成你自己的。
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用户对 Hostinger Horizons 的评价
动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。
我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎
构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。
Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。
您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！
Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。
喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。
我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。
无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！
相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜
现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。
我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。
这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。
你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。
自定义预订页面和应用常见问题
什么是自定义预订页面或应用程序？
自定义预订页面或应用程序可让您的客户安排约会、预订餐桌或注册课程 — — 直接在线，随时进行。与将有用功能锁定在昂贵计划背后 — — 或向您收取永远不会使用的费用 — — 的现成预订软件不同，自定义解决方案是围绕您确切的业务需求而构建的。您的服务、品牌、工作流程以及仅对您实际重要的功能。
使用 AI Builder,您可以完全构建您需要的功能 — — 为您的沙龙创建一个简单的预约预订页面、为您的餐厅创建预订系统、为您的健身工作室创建课程预订网站，或为您的下一次研讨会创建活动注册页面。仅此而已。
哪些类型的企业可以使用AI Builder进行预订？
任何需要预约或预订的企业 — — 沙龙、治疗师、教练、顾问、餐厅、健身工作室、活动组织者、房地产经纪人等等。如果您的业务依赖于预订，AI Builder 可以构建适合您工作方式的自定义解决方案。
我需要编码或技术知识来构建在线预订页面或应用程序吗？
完全不需要。Horizons 采用对话式构建方法——通常称为“氛围编程”。您只需用简单的语言描述您的需求，AI 就会实时为您构建。
想添加确认邮件？只需提出。需要与 Google 日历同步？描述一下。想更改预订表单的颜色？告诉 Horizons，它会在几秒钟内完成。
它也支持 80 多种语言，因此您可以用自己的语言进行构建——无需技术词汇。如果您是这个概念的新手，我们的氛围编码指南将引导您了解入门所需的一切。
我可以发送自动预订确认吗？
可以——每次预订都可以触发即时确认邮件，因此无需手动跟进，也无需担心错过预约。
我可以将我的预订页面或应用程序同步到 Google 日历或 Calendly 吗？
是的。只需提示 AI Builder 将您的预订页面或应用程序连接到 Google 日历、日历或任何其他您已经使用的工具 – 然后按照 AI Builder 提供的说明获取您的 API 密钥。一旦您共享了请求的详细信息，AI Builder 将处理其余的操作。
我的客户可以创建账户并管理他们自己的预订吗？
如果我的业务发展起来了，我需要进行调整怎么办？
更新您的预订页面或应用程序与构建页面或应用程序一样简单。只需回到您的项目，打开它，然后继续与 AI Builder 聊天 – 描述您想要更改的内容，然后由它处理其余内容。这一切都是生动的编码体验的一部分，不需要开发人员。
如果您确实有技术背景或希望进一步向下扩展，AI Builder 将授予您完全访问代码的权限 – 这样您就可以根据需要尽可能多地使用代码。
我该从哪里开始使用 Horizons 自定义预订页面和应用构建器？
就在这里——只需点击“免费开始”。无需信用卡。注册后，您将获得 5 个 AI 积分，可立即开始构建。积分使用量取决于每个指令的复杂程度——简单的调整消耗不到一个积分，大型构建可能会消耗更多。您的免费积分足以描述您的预订页面或应用程序，把它带入现实中，并在您做出任何承诺之前真正感受 Horizons。
值得注意的是：AI 积分也用于驱动您页面或应用程序中的任何 AI 功能——例如聊天机器人或智能搜索——但仅当您的用户实际交互时才会消耗。
当您准备发布时，只需切换到我们的 付费套餐。托管和域名已包含在内，因此无需进行其他设置——只需点击发布，您的预订页面或应用程序即可上线。
积分不够用了？您可以随时充值，并从控制面板跟踪您的使用情况。
Horizons 和 Hostinger 建站助手在预订页面方面有什么区别？
Hostinger 提供两种方式来构建预订页面 – 使用 Horizons 氛围编程平台或 Hostinger 的拖放式建站助手 – 它们之间的区别已体现在名称中。
Hostinger 建站助手允许您从模板开始，或者根据描述生成预订网站，然后通过拖放预构建元素进行自定义。它非常适合任何需要快速搭建一个简洁、简单的预订网站的人。
Horizons 采用对话式方法 – 和 AI 对话，它会实时应用更改，为您提供更大的自定义自由度。借助它的集成后端，它还允许您构建更高级的项目，例如具有用户登录和会员功能的预订应用程序。对于那些需要的人，也提供完整的代码访问权限。
这两种工具都是为没有技术知识的人设计的 – 区别在于您喜欢如何构建以及您需要多少灵活性。