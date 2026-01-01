建立一个适合您业务的定制CRM

只需与AI聊天，即可创建根据您的需求量身定制的CRM应用。跟踪销售线索、管理联系人并达成更多交易——所有这些集中在一处，无需技术设置。
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付费套餐仅需 ¥21.99/月 起

建立一个适合您业务的定制CRM

一个围绕您的工作流程所构建的CRM，而不是让您去适应它

一站式满足您构建、发布和运行定制CRM所需的一切。

打造符合您需求的 CRM

描述您的业务如何运作，AI Builder 构建适合您确切工作流程的 CRM — — 您的管道、标签、跟进节奏，无需 IT 团队。

专业基础设施

专业主机托管、自定义域名和企业邮箱——和受众建立信任所需的一切，尽在一处。

内置AI

几秒生成回复，部署一个全天候24小时客户支持聊天机器人，即使在您睡觉的时候也能持续运转业务。

您的数据，完全归您所有

不像现成的CRM锁定你到他们的平台， 一个人工智能构建的CRM给你完全的所有权 - 保护你免受价格上涨， 功能变化， 和平台锁定。
一个围绕您的工作流程所构建的CRM，而不是让您去适应它

您可以自己构建的自定义 CRM — 无需代码，只需一个指令

从简单的联系人管理器到完全可自定义的销售流程——探索一些流行的CRM示例，或者直接使用现成的指令，在几秒钟内开始构建。
您可以自己构建的自定义 CRM — 无需代码，只需一个指令

销售管道 CRM

集中管理销售线索和交易，帮助您增加收入，无需 CRM 许可证。开始创建
将您的所有客户信息、沟通历史和重要日期集中管理，这样每一次互动都能做到个性化，并且不会遗漏任何细节。开始创建
帮助您的支持团队及时处理全部客户请求——管理工单、分配客服、跟踪响应时间，并更快地解决问题。开始创建
为您的WhatsApp业务搭建一个定制化CRM——管理潜在客户、跟踪对话并更快地促成交易。开始创建
帮助智能体管理潜在客户、跟踪房产看房并更快地促成交易。开始创建

如何利用AI构建自定义CRM

01

描述你的想法

描述您的业务运作方式，AI将围绕它构建一个CRM，或者直接使用我们设计师制作的模板。无需编码。
02

自定义并测试

让您的CRM真正属于您。只需与AI聊天即可自定义工作流程、业务逻辑、用户角色和权限——然后在发布前实时预览。
03

单击一下即可发布

点击发布，您的定制CRM即可上线——您的团队可以立即开始管理潜在客户并完成交易，无需任何技术设置。

选一个模板，然后把它变成你自己的。

选择一个专业设计的模板，通过AI或可视化编辑进行自定义，让您的网站更快上线。

预制模板

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

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探索全面的教程、操作指南和分步说明，助您快速从新手晋升为 AI 专家。获取构建您的第一个 AI 项目所需的一切资源和功能，以及更多内容。
入门指南

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教程
视频
改进你的指令

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应避免的常见错误

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看看 Horizons 还能为您的业务创建什么

WhatsApp CRM

内部工具

商业展示

电商应用和店铺

自定义预订网页和应用程序

用户对 Hostinger Horizons 的评价

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
数字专家

Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
内容创作者

Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。

RameshR
RameshR
@rezmeram

我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！

Jordi Robert
Jordi Robert
创始人

相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
创业者

你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。

准备好启动您的自定义 CRM 了吗？

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无需信用卡

自定义CRM常见问题解答

自定义CRM(客户关系管理器)是专门针对您的业务工作方式构建的工具 — — 您的管道阶段、联系字段、后续流程。不像像HubSpot或Salesforce这样的现成CRM那样挤满了您可能永远不会使用的功能，自定义CRM可以完全为您提供您需要的内容，而不会提供您不需要的内容。使用AI Builder，您可以通过简单描述您的业务工作方式来构建一个 — — 无需编码或技术知识。

现成的CRM系统对许多企业来说运作良好，但它们也伴随着一些权衡——月费会随着团队规模的扩大而增加，功能被锁定在更高的层级中，以及工作流程与您的工作方式不完全匹配。使用Horizons构建您自己的CRM意味着您将获得业务所需的工具，没有平台限制，没有意外的价格上涨，也不用调整您的流程来适应他人的软件。

Horizons 可以为几乎任何企业或行业构建定制 CRM – 以下是一些最受欢迎的：

  • 销售团队 CRM – 管理潜在客户、跟踪交易并保持销售渠道畅通。
  • 非营利组织 CRM – 跟踪捐赠者、管理关系并监控筹款进展。
  • 律师事务所 CRM – 管理客户案件、跟踪沟通并按时完成任务。
  • 招聘 CRM – 跟踪候选人、管理人才库并简化招聘流程。
  • 保险代理人 CRM – 管理保单、跟踪续保并培养客户关系。
  • 财务顾问 CRM – 跟踪客户投资组合、监控互动并管理后续事宜。
  • 顾问 CRM – 管理客户项目、跟踪计费时间并按时交付成果。

没有看到您的行业？如果您能描述您的企业如何管理客户关系，Horizons 就可以围绕它构建一个 CRM。了解实际可能性，请查看我们的 销售 CRM 创建指南 – 同样的方法适用于任何业务类型。

完全不需要。Horizons 采用对话式构建方法——通常称为氛围编程（vibe coding）。您只需描述您的业务运作方式，AI 就会实时围绕它构建一个 CRM。想添加新的销售管道阶段？提问即可。需要自定义联系人字段？描述一下。想改变布局？告诉 Horizons，几秒钟内即可完成。

如果您是这个概念的新手，我们的氛围编程指南将引导您了解如何入门。

可以 – Horizons 附带一个集成后端，其中内置了用户帐户和访问权限。您可以精确决定谁可以登录、他们可以看到什么以及他们可以做什么 – 无需对任何外部系统或数据库进行设置。

更新您的CRM和构建CRM一样简单。只需回到您的项目，打开它，然后继续与AI Builder聊天–描述您想要更改的内容，然后它就会处理其他部分。这一切都是生动的编码体验的一部分，不需要开发人员。

如果您确实有技术背景或希望进一步向下扩展，AI Builder将授予您完全访问代码的权限–因此您可以根据需要尽可能使用代码。

就在这里——只需点击“免费开始”。无需信用卡。注册后，您将获得 5 个 AI 积分，可立即开始构建。积分使用量取决于每个指令的复杂程度——简单的调整消耗不到一个积分，大型构建可能会消耗更多。您的免费积分足以描述您的预订页面或应用程序，把它带入现实中，并在您做出任何承诺之前真正感受 Horizons。

值得注意的是：AI 积分也用于驱动您页面或应用程序中的任何 AI 功能——例如聊天机器人或智能搜索——但仅当您的用户实际交互时才会消耗。

当您准备发布时，只需切换到我们的 付费套餐。托管和域名已包含在内，因此无需进行其他设置——只需点击发布，您的预订页面或应用程序即可上线。

积分不够用了？您可以随时充值，并从控制面板跟踪您的使用情况。

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