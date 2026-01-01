建立一个适合您业务的定制CRM
一个围绕您的工作流程所构建的CRM，而不是让您去适应它
打造符合您需求的 CRM
专业基础设施
内置AI
您的数据，完全归您所有
您可以自己构建的自定义 CRM — 无需代码，只需一个指令
如何利用AI构建自定义CRM
描述你的想法
自定义并测试
单击一下即可发布
选一个模板，然后把它变成你自己的。
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Real estate CRM
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用户对 Hostinger Horizons 的评价
动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。
我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎
构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。
Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。
您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！
Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。
喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。
我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。
无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！
相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜
现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。
我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。
这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。
你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。
自定义CRM常见问题解答
什么是自定义 CRM？
自定义CRM(客户关系管理器)是专门针对您的业务工作方式构建的工具 — — 您的管道阶段、联系字段、后续流程。不像像HubSpot或Salesforce这样的现成CRM那样挤满了您可能永远不会使用的功能，自定义CRM可以完全为您提供您需要的内容，而不会提供您不需要的内容。使用AI Builder，您可以通过简单描述您的业务工作方式来构建一个 — — 无需编码或技术知识。
为什么我应该构建我自己的CRM？而不是使用现有的？
现成的CRM系统对许多企业来说运作良好，但它们也伴随着一些权衡——月费会随着团队规模的扩大而增加，功能被锁定在更高的层级中，以及工作流程与您的工作方式不完全匹配。使用Horizons构建您自己的CRM意味着您将获得业务所需的工具，没有平台限制，没有意外的价格上涨，也不用调整您的流程来适应他人的软件。
我可以使用 Horizons 构建哪些类型的 CRM？
Horizons 可以为几乎任何企业或行业构建定制 CRM – 以下是一些最受欢迎的：
- 销售团队 CRM – 管理潜在客户、跟踪交易并保持销售渠道畅通。
- 非营利组织 CRM – 跟踪捐赠者、管理关系并监控筹款进展。
- 律师事务所 CRM – 管理客户案件、跟踪沟通并按时完成任务。
- 招聘 CRM – 跟踪候选人、管理人才库并简化招聘流程。
- 保险代理人 CRM – 管理保单、跟踪续保并培养客户关系。
- 财务顾问 CRM – 跟踪客户投资组合、监控互动并管理后续事宜。
- 顾问 CRM – 管理客户项目、跟踪计费时间并按时交付成果。
没有看到您的行业？如果您能描述您的企业如何管理客户关系，Horizons 就可以围绕它构建一个 CRM。了解实际可能性，请查看我们的 销售 CRM 创建指南 – 同样的方法适用于任何业务类型。
我需要具备编码或技术知识才能构建定制的 CRM 吗？
完全不需要。Horizons 采用对话式构建方法——通常称为氛围编程（vibe coding）。您只需描述您的业务运作方式，AI 就会实时围绕它构建一个 CRM。想添加新的销售管道阶段？提问即可。需要自定义联系人字段？描述一下。想改变布局？告诉 Horizons，几秒钟内即可完成。
如果您是这个概念的新手，我们的氛围编程指南将引导您了解如何入门。
我的团队可以一起使用CRM吗？
如果我的业务发展起来了，我需要调整怎么办？
更新您的CRM和构建CRM一样简单。只需回到您的项目，打开它，然后继续与AI Builder聊天–描述您想要更改的内容，然后它就会处理其他部分。这一切都是生动的编码体验的一部分，不需要开发人员。
如果您确实有技术背景或希望进一步向下扩展，AI Builder将授予您完全访问代码的权限–因此您可以根据需要尽可能使用代码。
我该如何开始使用Horizons自定义CRM构建器？
就在这里——只需点击“免费开始”。无需信用卡。注册后，您将获得 5 个 AI 积分，可立即开始构建。积分使用量取决于每个指令的复杂程度——简单的调整消耗不到一个积分，大型构建可能会消耗更多。您的免费积分足以描述您的预订页面或应用程序，把它带入现实中，并在您做出任何承诺之前真正感受 Horizons。
值得注意的是：AI 积分也用于驱动您页面或应用程序中的任何 AI 功能——例如聊天机器人或智能搜索——但仅当您的用户实际交互时才会消耗。
当您准备发布时，只需切换到我们的 付费套餐。托管和域名已包含在内，因此无需进行其他设置——只需点击发布，您的预订页面或应用程序即可上线。
积分不够用了？您可以随时充值，并从控制面板跟踪您的使用情况。