就在这里——只需点击“免费开始”。无需信用卡。注册后，您将获得 5 个 AI 积分，可立即开始构建。积分使用量取决于每个指令的复杂程度——简单的调整消耗不到一个积分，大型构建可能会消耗更多。您的免费积分足以描述您的预订页面或应用程序，把它带入现实中，并在您做出任何承诺之前真正感受 Horizons。



值得注意的是：AI 积分也用于驱动您页面或应用程序中的任何 AI 功能——例如聊天机器人或智能搜索——但仅当您的用户实际交互时才会消耗。



当您准备发布时，只需切换到我们的 付费套餐。托管和域名已包含在内，因此无需进行其他设置——只需点击发布，您的预订页面或应用程序即可上线。



积分不够用了？您可以随时充值，并从控制面板跟踪您的使用情况。