利用AI将你的 WhatsApp 变成客户关系管理系统 (CRM)

将您的联系人视为一项业务。连接您的WhatsApp。管理潜在客户。完成销售。
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利用AI将你的 WhatsApp 变成客户关系管理系统 (CRM)

如何为您的企业创建 WhatsApp CRM

01

描述你的灵感或选择一个模板

描述您的业务运作方式，AI 将围绕它构建一个 CRM，或者直接使用我们设计师制作的模板。无需编码。
02

将您的 WhatsApp 连接到您的 CRM

只需点击几下，您的WhatsApp将通过Twilio集成连接到您的CRM。
03

自定义您的客户关系管理系统

为您的业务打造独一无二的CRM。只需与AI聊天，即可设计风格、内容并个性化页面。

请查看我们的分步教程

观看我们的视频教程或操作指南，其中包含分步说明，介绍如何在几分钟内将想法变为实际项目：
如何利用AI创建 WhatsApp CRM

如何利用AI创建 WhatsApp CRM

教程
视频

选一个模板，然后把它变成你自己的。

选择一个专业设计的模板，通过AI或可视化编辑进行自定义，让您的网站更快上线。

预制模板

CRM via WhatsApp (minimalist)

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CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

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构建 CRM 所需的一切——全在这里

创建并拥有一个量身定制的CRM

创建并拥有一个量身定制的CRM

描述您的业务如何运作，AI Builder 构建一个适合您确切工作流程的 CRM — — 您的管道、标签、跟进节奏，无需 IT 团队。
与 WhatsApp 或社交媒体商店不同，人工智能构建器支持的网站可让您完全控制客户数据，保护您免受平台政策更改或帐户禁令的影响。
在几秒钟内生成回复，部署一个全天候24小时客户支持聊天机器人，即使在您睡觉时也能让您的业务持续运转。
无需从头开始创建您的CRM。模板为您提供了预先构建的复杂设置、应用程序框架和工作流，让您抢占先机。
专业主机托管、自定义域名和企业邮箱，都集中在同一个地方——建立您和客户之间的信任。

追踪更多销售线索，促成更多交易，归还您更多时间。

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WhatsApp CRM 常见问题解答

以下是我们收到的一些有关 WhatsApp CRM 创建的最常见问题解答。

WhatsApp CRM是一种工具，可帮助您直接通过WhatsApp管理客户关系。您无需担心对话丢失，可以在同一个地方组织联系人、通过销售渠道跟踪潜在客户并完成交易。与传统CRM不同，它在客户熟悉的平台（WhatsApp）上提供互动。

借助WhatsApp CRM，您可以组织和管理您的联系人，通过可视化销售渠道跟踪潜在客户，自动化消息，并接受付款——所有这些都连接到您的WhatsApp。您还可以使用AI进行自定义，满足您的特定业务需求，无需任何编码技能。

无需编码技能。借助 Hostinger AI Builder 氛围编码平台，您只需与 AI 聊天即可创建自己的 WhatsApp CRM,或者从预制模板开始，使用自己的语言进行定制 – 它为您处理代码、设计和内容。

使用 Hostinger Horizons，创建 WhatsApp CRM 应用非常简单。您可以通过以下几个步骤完成：

  • 使用我们的AI 应用构建器或我们的预制模板，免费开始构建。
  • 通过与 AI 聊天，根据您的业务需求自定义所有内容——这就是所谓的“氛围编程”：无需技术技能，只需用简单的语言表达您的想法。
  • 选择一个套餐以解锁更多指令，并一键发布您的 CRM。
  • 通过 Twilio 集成将您的 WhatsApp 连接到您的 CRM。

您还可以参考我们的指南如何为小型企业构建 WhatsApp CRM，或浏览我们的视频教程。

这取决于您希望定制的程度。您可以使用预先制作的模板在几分钟内开始，但如果您想根据您的业务定制每个细节，可能需要更长的时间。无论哪种方式，Hostinger AI Builder 都能使流程尽可能快速直观 – 只需与 AI 聊天，它就能处理繁重的工作。

是的 – 使用霍斯廷格人工智能构建器，您可以自定义所有内容。只需用您自己的话描述您需要的内容，人工智能就会为您调整设计、内容和功能。无论您需要特定的销售渠道、自定义联系字段还是独特的布局，您都可以通过对话不断对其进行完善，直到完全适合您的业务。

Hostinger Horizons并非免费，但您可以在购买套餐前试用。查看我们的详细指南，了解如何开始使用并充分利用试用阶段

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