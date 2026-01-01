利用AI将你的 WhatsApp 变成客户关系管理系统 (CRM)
如何为您的企业创建 WhatsApp CRM
描述你的灵感或选择一个模板
将您的 WhatsApp 连接到您的 CRM
自定义您的客户关系管理系统
请查看我们的分步教程
选一个模板，然后把它变成你自己的。
预制模板
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
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从一个即用型模板开始
专业基础设施
WhatsApp CRM 常见问题解答
什么是 WhatsApp CRM？
WhatsApp CRM是一种工具，可帮助您直接通过WhatsApp管理客户关系。您无需担心对话丢失，可以在同一个地方组织联系人、通过销售渠道跟踪潜在客户并完成交易。与传统CRM不同，它在客户熟悉的平台（WhatsApp）上提供互动。
我可以用我的 WhatsApp CRM 做什么？
借助WhatsApp CRM，您可以组织和管理您的联系人，通过可视化销售渠道跟踪潜在客户，自动化消息，并接受付款——所有这些都连接到您的WhatsApp。您还可以使用AI进行自定义，满足您的特定业务需求，无需任何编码技能。
我需要具备任何编程技能才能构建一个带有AI的 WhatsApp CRM 系统吗？
无需编码技能。借助 Hostinger AI Builder 氛围编码平台，您只需与 AI 聊天即可创建自己的 WhatsApp CRM,或者从预制模板开始，使用自己的语言进行定制 – 它为您处理代码、设计和内容。
如何使用 Hostinger Horizons 创建 WhatsApp CRM？
使用 Hostinger Horizons，创建 WhatsApp CRM 应用非常简单。您可以通过以下几个步骤完成：
- 使用我们的AI 应用构建器或我们的预制模板，免费开始构建。
- 通过与 AI 聊天，根据您的业务需求自定义所有内容——这就是所谓的“氛围编程”：无需技术技能，只需用简单的语言表达您的想法。
- 选择一个套餐以解锁更多指令，并一键发布您的 CRM。
- 通过 Twilio 集成将您的 WhatsApp 连接到您的 CRM。
您还可以参考我们的指南如何为小型企业构建 WhatsApp CRM，或浏览我们的视频教程。
设立一个 WhatsApp CRM 需要多长时间？
这取决于您希望定制的程度。您可以使用预先制作的模板在几分钟内开始，但如果您想根据您的业务定制每个细节，可能需要更长的时间。无论哪种方式，Hostinger AI Builder 都能使流程尽可能快速直观 – 只需与 AI 聊天，它就能处理繁重的工作。
我可以根据我的特定业务需求定制CRM系统吗？
是的 – 使用霍斯廷格人工智能构建器，您可以自定义所有内容。只需用您自己的话描述您需要的内容，人工智能就会为您调整设计、内容和功能。无论您需要特定的销售渠道、自定义联系字段还是独特的布局，您都可以通过对话不断对其进行完善，直到完全适合您的业务。