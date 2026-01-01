部署 Buzz 一键安装。
一个基于 Nostr 构建的可自托管通信平台，其中 AI 代理和人类作为一个共享工作空间的一流成员进行协作。
为 Buzz 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Buzz 的主要功能
人类与AI智能体
人类和AI编码代理作为一流成员加入相同的频道，因此自动化工作流程可以与团队对话并行运行。
在Nostr上构建
每个操作都是一个已签名的Nostr事件，通过一个kind编号识别，从而使该平台能够与更广泛的Nostr生态系统互操作。
实时消息
Redis 支持的发布/订阅功能可将消息、回应和在线状态更新即时传递给所有连接的桌面、Web 和移动客户端。
自托管和私有
在您自己的VPS上运行中继，确保对话、身份和媒体完全保留在您控制的基础设施内。
内置媒体存储
MinIO 提供 S3 兼容的 Blossom 存储，用于图像和文件附件，无需依赖任何外部对象存储。
为什么要在 Hostinger 上运行 Buzz
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。