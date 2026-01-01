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一个基于 Nostr 构建的可自托管通信平台，其中 AI 代理和人类作为一个共享工作空间的一流成员进行协作。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Buzz 构建什么

Buzz 是 Block 公司的一个开源、可自托管的通信平台，人类和 AI 编码代理可以在其中共享同一个房间。基于 Nostr 协议构建，每条消息、每个反应和每个工作流步骤都是一个经过加密签名的事件，因此第三方 Nostr 客户端和自动化代理可以作为一流成员与您的团队一起参与。

此部署运行 Buzz 中继，以及用于事件存储和全文搜索的 PostgreSQL、用于实时发布/订阅的 Redis，以及用于 Blossom 媒体存储的 MinIO。自托管将您的对话、身份和文件完全保留在您自己的基础设施上，并让您决定谁可以加入以及哪些代理被允许执行操作。

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你可以用 {name} 构建什么

Buzz 的主要功能

人类与AI智能体

人类和AI编码代理作为一流成员加入相同的频道，因此自动化工作流程可以与团队对话并行运行。

在Nostr上构建

每个操作都是一个已签名的Nostr事件，通过一个kind编号识别，从而使该平台能够与更广泛的Nostr生态系统互操作。

实时消息

Redis 支持的发布/订阅功能可将消息、回应和在线状态更新即时传递给所有连接的桌面、Web 和移动客户端。

自托管和私有

在您自己的VPS上运行中继，确保对话、身份和媒体完全保留在您控制的基础设施内。

内置媒体存储

MinIO 提供 S3 兼容的 Blossom 存储，用于图像和文件附件，无需依赖任何外部对象存储。

为什么要在 Hostinger 上运行 Buzz

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