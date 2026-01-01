Baikal 是一个轻量级的自托管 CalDAV 和 CardDAV 服务器，基于知名的 sabre/dav PHP 库构建。它为日历、事件、任务和联系人提供了一个私人空间，这些日历、事件、任务和联系人可以同步到 iOS、macOS、Android、Thunderbird、Outlook 以及任何其他支持标准 CalDAV 和 CardDAV 协议的客户端。

在您自己的 VPS 上自托管 Baikal 可以将个人和团队日程数据保留在您的基础设施中，而不是第三方日历服务。它的占用空间有意设计得很小——一个由 SQLite 或 MySQL 支持的单个 PHP 容器——因此它可以轻松地安装在小型 VPS 上，同时仍然支持多用户、共享地址簿以及通过内置管理界面进行精细的访问控制。