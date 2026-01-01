部署 Baikal 一键安装。
轻量级自托管 CalDAV 和 CardDAV 服务器，用于在所有设备上同步日历、任务和联系人。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Baikal 构建什么
Baikal 是一个轻量级的自托管 CalDAV 和 CardDAV 服务器，基于知名的 sabre/dav PHP 库构建。它为日历、事件、任务和联系人提供了一个私人空间，这些日历、事件、任务和联系人可以同步到 iOS、macOS、Android、Thunderbird、Outlook 以及任何其他支持标准 CalDAV 和 CardDAV 协议的客户端。
在您自己的 VPS 上自托管 Baikal 可以将个人和团队日程数据保留在您的基础设施中，而不是第三方日历服务。它的占用空间有意设计得很小——一个由 SQLite 或 MySQL 支持的单个 PHP 容器——因此它可以轻松地安装在小型 VPS 上，同时仍然支持多用户、共享地址簿以及通过内置管理界面进行精细的访问控制。
Baikal 的主要功能
CalDAV 和 CardDAV
符合标准的日历和联系人同步，支持 iOS、macOS、Android、Thunderbird、Outlook、DAVx5 以及任何其他 CalDAV/CardDAV 客户端。
多用户帐目
创建独立的用户账户，拥有各自的日历、任务和地址簿，所有这些都通过一个管理员Web界面进行管理。
共享收藏
与同一实例上的其他用户共享特定日历或通讯录，用于团队日程安排和联系人同步。
轻量级占用
一个PHP容器，运行基于SQLite或MySQL的sabre/dav — 小巧到足以在一个适度的VPS上与其他自托管服务一起运行。
管理员 Web 界面
从内置的基于浏览器的仪表板管理用户、日历、地址簿和核心服务器设置，而不是编辑配置文件。
为什么要在 Hostinger 上运行 Baikal
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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