Bichon 是一个用 Rust 编写的开源电子邮件归档服务器。它连接到 IMAP 账户，使用基于 UID 的同步方式增量下载邮件，构建 Tantivy 全文搜索索引，并提供一个带有嵌入式 WebUI 的简洁 REST API，用于搜索、浏览和导出归档邮件。

在您自己的 VPS 上自托管 Bichon，可以将每条归档邮件、附件和凭据保存在您控制的基础设施中。账户凭据使用 AES-256-GCM 进行静态加密，OAuth 2.0 令牌自动刷新，并且可以并发下载多个邮箱——这使得 Bichon 成为商业电子邮件归档服务的一个快速、私密的替代方案，且无需按邮箱付费。