一键安装部署 Bichon。
自托管的Rust电子邮件归档器，支持IMAP、OAuth2和全文搜索，用于长期邮箱保存。
为 Bichon 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Bichon 的主要功能
全文搜索
Tantivy 驱动的索引功能，能够对邮件正文、邮件头和附件进行索引，并在毫秒内返回结果，同时支持分面筛选和线程分组。
IMAP 和 OAuth2 同步
连接到任何IMAP服务器，使用密码（PLAIN/LOGIN）或OAuth 2.0（XOAUTH2）身份验证，并为Gmail和Microsoft账户自动刷新令牌。
增量归档
基于UID的增量同步在每次通过时仅下载新邮件，从而在多个并发邮箱中保持较低的带宽和存储使用率。
加密凭据
所有 IMAP 和 OAuth 凭据均使用 AES-256-GCM 进行静态加密，其密钥派生自部署时设置的加密密码。
多用户 RBAC
基于角色的访问控制允许您授予其他用户每个账户的共享存档权限，并提供完整的访问事件审计日志。
为什么要在 Hostinger 上运行 Bichon
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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