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轻量级自托管评论系统，采用 Go 后端和一个 40 KB 的 JavaScript 小部件，可嵌入到任何网站。

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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Artalk 构建什么

Artalk 是一个自托管评论系统，由高性能 Go 服务器和轻量级原生 JavaScript 小部件组成，可通过单个脚本标签嵌入到任何网站或博客中。与基于云的评论平台不同，Artalk 将所有评论、用户数据和审核历史记录保存在您控制的基础设施上 — 无第三方访问，无数据收集，无订阅费用。

后端开箱即用支持 SQLite，随着流量增长，可选择迁移到 MySQL 或 PostgreSQL。审核工具、电子邮件通知、社交登录、垃圾邮件过滤、验证码和完整的管理侧边栏均包含在内。在 VPS 上自托管意味着您的评论数据遵循您自己的保留和隐私政策，而非平台的《服务条款》。

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你可以用 {name} 构建什么

Artalk 的主要功能

嵌入到任意网站

一个40 KB的JavaScript代码片段即可将任何网站或静态博客连接到您的Artalk实例 — 无需框架依赖或构建步骤。

多站点管理

一个 Artalk 实例管理跨多个站点的评论，每个站点都有独立的管理员账户、审核队列和通知设置。

垃圾邮件和验证码

内置的 Akismet、腾讯和阿里云垃圾邮件过滤集成，以及图像、滑动、reCAPTCHA、hCaptcha 和 Turnstile 验证码选项，可保护评论区免受机器人的侵害。

社交登录

评论者通过 GitHub、Google、Discord 和其他 20 家 OAuth 提供商进行身份验证，从而减少摩擦，同时将评论与真实身份绑定。

管理员侧边栏

内置侧边栏让网站管理员无需离开评论界面，即可审核、批准、置顶和删除评论、管理用户以及查看页面统计数据。

为什么要在 Hostinger 上运行 Artalk

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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