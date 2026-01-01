一键安装部署 Artalk。
轻量级自托管评论系统，采用 Go 后端和一个 40 KB 的 JavaScript 小部件，可嵌入到任何网站。
为 Artalk 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Artalk 的主要功能
嵌入到任意网站
一个40 KB的JavaScript代码片段即可将任何网站或静态博客连接到您的Artalk实例 — 无需框架依赖或构建步骤。
多站点管理
一个 Artalk 实例管理跨多个站点的评论，每个站点都有独立的管理员账户、审核队列和通知设置。
垃圾邮件和验证码
内置的 Akismet、腾讯和阿里云垃圾邮件过滤集成，以及图像、滑动、reCAPTCHA、hCaptcha 和 Turnstile 验证码选项，可保护评论区免受机器人的侵害。
社交登录
评论者通过 GitHub、Google、Discord 和其他 20 家 OAuth 提供商进行身份验证，从而减少摩擦，同时将评论与真实身份绑定。
管理员侧边栏
内置侧边栏让网站管理员无需离开评论界面，即可审核、批准、置顶和删除评论、管理用户以及查看页面统计数据。
为什么要在 Hostinger 上运行 Artalk
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。