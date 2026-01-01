Artalk 是一个自托管评论系统，由高性能 Go 服务器和轻量级原生 JavaScript 小部件组成，可通过单个脚本标签嵌入到任何网站或博客中。与基于云的评论平台不同，Artalk 将所有评论、用户数据和审核历史记录保存在您控制的基础设施上 — 无第三方访问，无数据收集，无订阅费用。

后端开箱即用支持 SQLite，随着流量增长，可选择迁移到 MySQL 或 PostgreSQL。审核工具、电子邮件通知、社交登录、垃圾邮件过滤、验证码和完整的管理侧边栏均包含在内。在 VPS 上自托管意味着您的评论数据遵循您自己的保留和隐私政策，而非平台的《服务条款》。