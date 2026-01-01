Apache Answer 是一个采用 Go 和 React 构建的开源问答平台，旨在通过可搜索、有组织的问答界面帮助团队和社区分享知识。与普通论坛不同，其所有元素——标签、声誉、审核工具和插件系统——都是为结构化知识捕获和检索而专门构建的。

自托管 Apache Answer 可将您组织的内部知识保留在您自己的基础设施上，免除按用户计费的许可费用和第三方数据访问的担忧。随着社区的发展，您可以控制配置、集成和扩展，而不会受到 SaaS 提供商的功能路线图或定价层级的限制。