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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Apache Answer 构建什么

Apache Answer 是一个采用 Go 和 React 构建的开源问答平台，旨在通过可搜索、有组织的问答界面帮助团队和社区分享知识。与普通论坛不同，其所有元素——标签、声誉、审核工具和插件系统——都是为结构化知识捕获和检索而专门构建的。

自托管 Apache Answer 可将您组织的内部知识保留在您自己的基础设施上，免除按用户计费的许可费用和第三方数据访问的担忧。随着社区的发展，您可以控制配置、集成和扩展，而不会受到 SaaS 提供商的功能路线图或定价层级的限制。

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你可以用 {name} 构建什么

Apache Answer 的主要功能

结构化问答界面

专为问答设计的布局，支持富文本编辑和Markdown，使得编写清晰的问题和详细的答案比使用通用论坛软件更容易。

标签和搜索

组织内容，借助全面的标签系统和高级搜索筛选功能，以便团队成员能够找到相关的答案，而无需浏览不相关的讨论。

声誉和游戏化

声誉积分、徽章和用户排名鼓励积极参与，并能发现最可靠的贡献者，从而随着时间的推移提高整体知识质量。

插入系统

通过内置插件架构扩展功能并与外部工具集成，使平台适应您团队现有的工作流程，无需定制开发。

多语言支持

通过内置的多语言功能，支持国际团队和社区，从而消除协作式知识共享中的语言障碍。

为什么要在 Hostinger 上运行 Apache Answer

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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