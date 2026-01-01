一键安装部署 Vaultwarden。
轻量级、自托管的 Bitwarden 兼容密码管理器，用 Rust 编写，并通过 Traefik 实现自动 HTTPS。
为 Vaultwarden 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Vaultwarden 构建什么
Vaultwarden 是一个非官方的、轻量级的 Bitwarden 服务器 API 实现，用 Rust 编写。它使用的内存仅为官方 Bitwarden 服务器所需内存的一小部分，同时仍与所有官方 Bitwarden 客户端完全兼容——浏览器扩展、桌面应用程序和移动应用程序均无需修改即可运行。
在 VPS 上自托管您的密码库，可确保每个密码、安全笔记和凭据完全保留在您自己的基础设施中。此模板通过预安装的 Traefik 反向代理和 Let's Encrypt 证书自动路由 HTTPS，从首次部署起就满足了 Bitwarden 客户端的 HTTPS 要求。
Vaultwarden 的主要功能
兼容 Bitwarden
所有官方的 Bitwarden 浏览器扩展、桌面和移动客户端无需任何修改即可连接到 Vaultwarden。
Rust 效率
Vaultwarden 使用 Rust 编写，其所需的内存和 CPU 仅为官方基于 Java 的 Bitwarden 服务器的一小部分。
自动 HTTPS
流量通过预安装的 Traefik 代理，使用 Let's Encrypt 证书进行路由，立即满足 Bitwarden 的 HTTPS 要求。
组织支持
使用 Vaultwarden 的组织和收藏功能与家人或团队成员共享保管库项目。
紧急访问
授予信任的联系人对您的保管库的紧急访问权限，并可为账户恢复场景设置可配置的等待期。
为什么要在 Hostinger 上运行 Vaultwarden
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。