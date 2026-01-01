Vaultwarden 是一个非官方的、轻量级的 Bitwarden 服务器 API 实现，用 Rust 编写。它使用的内存仅为官方 Bitwarden 服务器所需内存的一小部分，同时仍与所有官方 Bitwarden 客户端完全兼容——浏览器扩展、桌面应用程序和移动应用程序均无需修改即可运行。

在 VPS 上自托管您的密码库，可确保每个密码、安全笔记和凭据完全保留在您自己的基础设施中。此模板通过预安装的 Traefik 反向代理和 Let's Encrypt 证书自动路由 HTTPS，从首次部署起就满足了 Bitwarden 客户端的 HTTPS 要求。