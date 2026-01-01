一键部署 Authorizer。
开源自托管身份验证服务器，为您的应用程序提供完整的身份层，无需第三方SaaS。
为 Authorizer 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。
你可以用 Authorizer 构建什么
Authorizer 是一个自托管的身份验证和授权服务器，可替代 Auth0、Firebase Auth 或 Clerk 等云服务。它提供电子邮件/密码登录、支持 10 多个提供商的社交 OAuth、魔术链接、多因素身份验证以及开箱即用的基于角色的访问控制——所有这些都在您自己的基础设施中运行，用户数据存储在您自己的数据库中。
Authorizer 采用自托管方式，让您完全拥有自己的身份层，而不是按用户付费或将用户的凭据委托给第三方。它公开了一个 GraphQL API 和一个内置登录页面，您的应用程序可以重定向到该页面，并由 SQLite、PostgreSQL、MySQL 或 13 种以上受支持的数据库后端之一提供支持。
Authorizer 的主要功能
社交和无密码登录
支持 Google、GitHub 和 10 多个 OAuth 提供商，以及魔术链接和基于 TOTP 的 MFA，因此用户可以按照他们喜欢的方式登录。
基于角色的访问控制
定义自定义角色和受保护角色，以限制经过身份验证的用户在您的应用程序中可以执行的操作。
图形查询语言 接口
完整的GraphQL接口，用于用户管理、令牌颁发和配置，使在任何技术栈中的集成都变得简单。
内置登录UI
附带一个开箱即用的登录页面，位于 /app，以及一个位于 /dashboard 的管理仪表板 — 无需自定义身份验证 UI 即可开始使用。
13+ 数据库后端
为简单起见，可使用 SQLite 运行；或随着您的需求增长，连接到 PostgreSQL、MySQL、MongoDB 或其他 10 多种受支持的数据库之一。
为什么要在 Hostinger 上运行 Authorizer
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。
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