Authorizer 是一个自托管的身份验证和授权服务器，可替代 Auth0、Firebase Auth 或 Clerk 等云服务。它提供电子邮件/密码登录、支持 10 多个提供商的社交 OAuth、魔术链接、多因素身份验证以及开箱即用的基于角色的访问控制——所有这些都在您自己的基础设施中运行，用户数据存储在您自己的数据库中。

Authorizer 采用自托管方式，让您完全拥有自己的身份层，而不是按用户付费或将用户的凭据委托给第三方。它公开了一个 GraphQL API 和一个内置登录页面，您的应用程序可以重定向到该页面，并由 SQLite、PostgreSQL、MySQL 或 13 种以上受支持的数据库后端之一提供支持。