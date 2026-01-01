2FAuth 是一个开源的、基于网络的替代方案，用于替代像 Google Authenticator 和 Authy 这样的移动身份验证器应用程序。它通过简洁的浏览器界面生成基于时间的一次性密码 (TOTP) 和 HOTP 代码，因此您的身份验证代码可以从任何设备访问——而不会被锁定在一部手机上。

与仅限移动设备的身份验证器不同，2FAuth 将您的密钥存储在您控制的基础设施上，并提供加密存储和可选的账户保护。这意味着没有供应商锁定，没有与商业服务共享数据，并且在您最需要登录时，不会依赖可能丢失或损坏的手机。