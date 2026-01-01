一键部署 Authentik。
开源身份提供商，为任何应用程序提供企业级单点登录、OAuth2、SAML 和多因素认证。
为 Authentik 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Authentik 构建什么
Authentik 是一个灵活的开源身份提供商，为组织提供企业级的身份验证和用户管理，同时避免了通常与身份基础设施相关的复杂性。它支持 OAuth2、OpenID Connect 和 SAML 协议，使其几乎与任何需要用户身份验证的应用程序或服务兼容。多因素身份验证、可自定义的登录流程、LDAP 集成以及自助服务用户门户完善了其功能。
自托管 Authentik 让您对用户凭据和会话数据拥有完全的数据主权，消除了商业身份提供商收取的重复性按用户付费，并允许您根据组织的精确要求定制身份验证流程。此部署运行一个服务器、一个后台工作程序、PostgreSQL 和 Redis——这是生产就绪型身份平台所需的一切。
Authentik 的主要功能
通用 SSO 协议
OAuth2、OpenID Connect 和 SAML 支持意味着 Authentik 可以开箱即用地作为几乎所有现代应用程序或服务的身份提供商。
灵活的多重身份验证
通过TOTP认证器应用、WebAuthn硬件密钥或短信强制执行多因素认证 — 可按应用程序或用户组配置。
可自定义的登录流程
设计身份验证管道，包含条件步骤、自定义品牌和基于策略的访问控制，以满足您组织的安全要求。
LDAP 目录集成
连接到现有的Active Directory或LDAP目录以同步用户和组，避免从头开始重建用户数据库。
审计与合规日志
详细的事件日志和审计跟踪记录每一次身份验证事件，为您提供安全审查和法规遵从性所需的可见性。
为什么要在 Hostinger 上运行 Authentik
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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