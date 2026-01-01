Authentik 是一个灵活的开源身份提供商，为组织提供企业级的身份验证和用户管理，同时避免了通常与身份基础设施相关的复杂性。它支持 OAuth2、OpenID Connect 和 SAML 协议，使其几乎与任何需要用户身份验证的应用程序或服务兼容。多因素身份验证、可自定义的登录流程、LDAP 集成以及自助服务用户门户完善了其功能。

自托管 Authentik 让您对用户凭据和会话数据拥有完全的数据主权，消除了商业身份提供商收取的重复性按用户付费，并允许您根据组织的精确要求定制身份验证流程。此部署运行一个服务器、一个后台工作程序、PostgreSQL 和 Redis——这是生产就绪型身份平台所需的一切。