Visual Studio Code 服务器在任何浏览器中提供完整的 VS Code 开发环境。无需在本地安装软件，即可从任何设备访问您的扩展、IntelliSense、集成终端、Git 工具和调试器——您的开发环境驻留在您的 VPS 上，随时可用。

在 VPS 上自托管 VS Code 服务器意味着项目和配置在会话之间保持持久，并且可以从任何机器访问。这种始终在线的服务器环境非常适合通过网络进行结对编程、云开发工作流，或在不方便安装 VS Code 的设备上进行编码。