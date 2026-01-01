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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Visual Studio Code Server 构建什么

Visual Studio Code 服务器在任何浏览器中提供完整的 VS Code 开发环境。无需在本地安装软件，即可从任何设备访问您的扩展、IntelliSense、集成终端、Git 工具和调试器——您的开发环境驻留在您的 VPS 上，随时可用。

在 VPS 上自托管 VS Code 服务器意味着项目和配置在会话之间保持持久，并且可以从任何机器访问。这种始终在线的服务器环境非常适合通过网络进行结对编程、云开发工作流，或在不方便安装 VS Code 的设备上进行编码。

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Visual Studio Code Server 的主要功能

完整的 VS Code 在浏览器中运行

从任何浏览器标签页访问完整的 VS Code 体验，包括扩展、主题、键盘绑定和设置。

扩展支持

在服务器端安装并运行 VS Code 扩展，包括语言服务器、代码检查器、格式化程序和调试器。

集成终端

在连接到您的VPS环境的浏览器终端中直接运行shell命令、构建工具和脚本。

Git集成

管理仓库、创建提交、审查差异，并使用 VS Code 的内置 Git 工具处理合并冲突。

持久性工作区

项目、设置和扩展在您的VPS会话之间持续存在，因此您可以从上次中断的地方继续。

为什么要在 Hostinger 上运行 Visual Studio Code Server

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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