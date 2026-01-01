Adminer 是一个单文件 PHP 数据库管理工具，通过一个统一的 Web 界面，提供涵盖 11 种以上数据库系统（如 MySQL、MariaDB、PostgreSQL、SQLite、MS SQL、Oracle、MongoDB 等）的全面管理功能。它最初是作为 phpMyAdmin 的精简替代品而创建的，无需复杂的安装，部署后即可立即使用。

尽管其占用空间极小，Adminer 涵盖了所有数据库操作：浏览和编辑记录、运行带语法高亮的 SQL 查询、管理用户和权限、导入和导出数据以及查看模式关系。其简洁的设计使其在开发期间进行快速调试和在生产环境中进行日常管理时都同样有用。