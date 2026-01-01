一键安装部署 Adminer。
轻量级、功能齐全的数据库管理工具，支持 MySQL、PostgreSQL、SQLite 以及其他8个系统。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Adminer 构建什么
Adminer 是一个单文件 PHP 数据库管理工具，通过一个统一的 Web 界面，提供涵盖 11 种以上数据库系统（如 MySQL、MariaDB、PostgreSQL、SQLite、MS SQL、Oracle、MongoDB 等）的全面管理功能。它最初是作为 phpMyAdmin 的精简替代品而创建的，无需复杂的安装，部署后即可立即使用。
尽管其占用空间极小，Adminer 涵盖了所有数据库操作：浏览和编辑记录、运行带语法高亮的 SQL 查询、管理用户和权限、导入和导出数据以及查看模式关系。其简洁的设计使其在开发期间进行快速调试和在生产环境中进行日常管理时都同样有用。
Adminer 的主要功能
11+ 数据库系统
通过一个统一的界面管理 MySQL、PostgreSQL、SQLite、MS SQL、Oracle、MongoDB 等，从而无需为每种数据库类型维护单独的工具。
立即部署
Adminer被打包成一个独立的PHP文件，除了Web服务器之外没有其他依赖项，启动后即可立即访问，无需任何配置开销。
SQL 查询编辑器
执行自定义 SQL 查询，具有语法高亮和结构化结果，使检查数据、调试查询或执行一次性迁移变得简单明了。
导入导出
导入和导出 SQL 和 CSV 格式的数据，用于备份、迁移以及与外部工具或团队成员共享数据。
用户和权限管理
直接通过 Web UI 创建、修改和删除数据库用户及其权限，从而在日常访问控制更改期间无需命令行访问。
为什么要在 Hostinger 上运行 Adminer
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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