一键部署 Alexandrie。
自托管知识库，支持扩展Markdown、全文搜索和精细的文档级权限。
为 Alexandrie 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Alexandrie 的主要功能
扩展的 Markdown 编辑器
使用 KaTeX 数学表达式、彩色标注容器和富媒体嵌入，通过专为结构化文档设计的 CodeMirror 6 编辑器进行编写。
五级权限
为每个文档分配精细的访问级别——从完全私有到公开可读——以便同一安装可以同时用于个人笔记、团队维基和公共文档。
全文命令搜索
键盘驱动的命令中心可即时搜索您的所有文档，使大型知识库无需手动浏览文件夹即可轻松导航。
内置文件存储
集成的S3兼容对象存储处理文件上传和媒体附件，无需外部存储服务或CDN账户。
SSO 和 OIDC 登录
通过OIDC使用Google、GitHub、Microsoft或Discord进行身份验证，无需为每个团队成员管理单独的用户账户。
为什么要在 Hostinger 上运行 Alexandrie
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。