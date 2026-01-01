Alexandrie 是一个使用 Go 和 Nuxt 4 构建的自托管知识库和文档平台。它提供了一个功能丰富的 Markdown 编辑器，支持 KaTeX 数学表达式、彩色标注容器，以及一个命令中心，用于对所有文档进行全文搜索。一个五级文档权限系统允许您将某些笔记设为私有、与团队共享其他笔记，并公开发布选定页面 — 所有这些都来自一个单一的安装。

自托管 Alexandrie 可将您的文档、笔记和上传文件保留在您控制的基础设施上。内置的 S3 兼容对象存储无需外部服务即可处理文件上传，一键备份和恢复功能让您能够保护整个知识库，无需手动导出数据库。