1Backend 是一个开源平台，用于将 AI 应用程序作为可组合的微服务和微前端进行部署，所有这些都来自一个单一的自托管控制平面。它捆绑了用户管理、权限、密钥、配置、路由、文件存储和 AI 模型服务，因此团队可以专注于应用程序逻辑，而不是将基础设施拼凑在一起。

在您自己的 VPS 上自托管 1Backend 可以将提示、模型权重、密钥和客户数据保留在您控制的基础设施内。内置服务按需启动本地 LLM 和稳定扩散容器，为您提供生产就绪的 AI 产品后端，而无需承担按令牌计费的供应商锁定风险。