一键部署 Uptime Kuma。
精美的自托管运行时间监控，适用于网站、API 和服务，并提供状态页和多渠道警报。
为 Uptime Kuma 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Uptime Kuma 的主要功能
多类型监控
从一个仪表板监控 HTTP/HTTPS 端点、TCP/UDP 端口、DNS 查询、Docker 容器和数据库。
公开状态页面
创建品牌化的公共状态页面，向您的客户传达服务健康状况，同时不暴露内部监控细节。
富通知
通过 Telegram、Discord、Slack、电子邮件、PagerDuty、webhook 以及 90 多个其他通知渠道发送停机警报。
正常运行时间记录
通过正常运行时间百分比图表和响应时间图，跟踪历史可用性以识别可靠性趋势。
证书监控
监控 SSL 证书的到期日期，并在证书到期前获取警报，以防止意外的 HTTPS 故障。
为什么要在 Hostinger 上运行 Uptime Kuma
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。