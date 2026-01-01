Uptime Kuma 是一个自托管的监控工具，拥有一个精致的实时仪表盘，用于跟踪网站、API、TCP 端口、DNS 记录、Docker 容器等的可用性。它以可配置的间隔检查目标，并在出现故障时立即发送警报。

在 VPS 上自托管为您提供一个持久的监控器，它独立于您的本地机器全天候运行。您可以为您的服务创建公共状态页面，配置通知渠道，包括 Telegram、Discord、Slack、电子邮件和 Webhook，并跟踪历史正常运行时间百分比。