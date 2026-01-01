Alerta 是一个开源的告警管理和整合平台，它将来自 Prometheus、Nagios、Grafana、Zabbix、Sensu、CloudWatch 和数十种其他监控工具的告警汇集到一个实时的 Web 控制台中。通过对传入告警进行去重和关联，Alerta 消除了告警风暴，并让值班团队清楚地了解实际触发了什么以及最重要的是什么。

在 VPS 上自托管 Alerta，使您的运维团队能够完全控制告警基础设施、保留策略和身份验证——而无需将监控数据发送到第三方服务。内置的多租户功能意味着一个 Alerta 实例可以同时为多个团队或客户端环境提供服务。