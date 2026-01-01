一键部署 Apache HertzBeat。
用于监控服务器、数据库和云服务的开源无代理实时可观测性平台。
为 Apache HertzBeat 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Apache HertzBeat 构建什么
Apache HertzBeat 是一个社区驱动的、无代理的可观测性平台，它通过可配置的协议模板监控服务器、数据库、中间件、云服务以及自定义的HTTP和JMX端点。它无需在每个目标上安装收集器，而是通过SSH、SNMP、JDBC、JMX、HTTP以及数十种其他协议轮询端点，然后从一个统一的界面呈现仪表盘、告警和状态页面。
在您的VPS上自托管HertzBeat可以将监控数据、告警规则和目标凭证保存在您控制的基础设施内，没有按指标计费或供应商锁定的问题。捆绑的PostgreSQL和VictoriaMetrics堆栈在本地存储配置和时间序列指标，使得部署从第一天起就完全独立。
Apache HertzBeat 的主要功能
无代理监控
通过SSH、SNMP、JDBC、JMX和HTTP轮询服务器、数据库和API，而无需在每台目标机器上安装收集器。
阈值告警
定义警报规则，使用基于表达式的阈值，并将通知发送到电子邮件、Slack、Discord、Telegram、Webhook 和短信服务提供商。
公开状态页面
发布面向客户的状态页面，报告所选受监控服务的正常运行时间和事件，同时不暴露内部仪表板。
自定义协议
通过编写 YAML 应用程序模板添加新的监控类型，从而无需等待供应商集成即可观察到小众系统。
捆绑式时间序列存储
附带 VictoriaMetrics 用于高效的长期指标存储，以及 PostgreSQL 用于配置，无需连接外部数据库。
为什么要在 Hostinger 上运行 Apache HertzBeat
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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