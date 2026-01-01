Apache HertzBeat 是一个社区驱动的、无代理的可观测性平台，它通过可配置的协议模板监控服务器、数据库、中间件、云服务以及自定义的HTTP和JMX端点。它无需在每个目标上安装收集器，而是通过SSH、SNMP、JDBC、JMX、HTTP以及数十种其他协议轮询端点，然后从一个统一的界面呈现仪表盘、告警和状态页面。

在您的VPS上自托管HertzBeat可以将监控数据、告警规则和目标凭证保存在您控制的基础设施内，没有按指标计费或供应商锁定的问题。捆绑的PostgreSQL和VictoriaMetrics堆栈在本地存储配置和时间序列指标，使得部署从第一天起就完全独立。