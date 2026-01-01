Apache Druid 是一个高性能、实时分析数据库，专为事件驱动数据上的亚秒级 OLAP 查询而设计。Druid 最初由 Metamarkets 开发，现在是 Apache 的顶级项目，为 Netflix、Confluent、Airbnb、Lyft 和 Walmart 等公司的面向用户的分析、网络遥测、应用程序性能监控和点击流仪表板提供支持。

在您的 VPS 上自托管 Druid，您可以获得一个面向列的查询引擎，该引擎针对来自 Kafka 和 Kinesis 的流式摄取、时间序列过滤和高并发聚合进行了优化——无需按查询支付云费用或供应商锁定。内置的 Web 控制台可在单个浏览器选项卡中处理 SQL 探索、摄取规范、数据源管理和集群健康状况。