一键部署 Apache Druid。
实时分析数据库，旨在对大规模流式和历史事件数据进行快速多维分析查询。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Apache Druid 构建什么
Apache Druid 是一个高性能、实时分析数据库，专为事件驱动数据上的亚秒级 OLAP 查询而设计。Druid 最初由 Metamarkets 开发，现在是 Apache 的顶级项目，为 Netflix、Confluent、Airbnb、Lyft 和 Walmart 等公司的面向用户的分析、网络遥测、应用程序性能监控和点击流仪表板提供支持。
在您的 VPS 上自托管 Druid，您可以获得一个面向列的查询引擎，该引擎针对来自 Kafka 和 Kinesis 的流式摄取、时间序列过滤和高并发聚合进行了优化——无需按查询支付云费用或供应商锁定。内置的 Web 控制台可在单个浏览器选项卡中处理 SQL 探索、摄取规范、数据源管理和集群健康状况。
Apache Druid 的主要功能
内置网络控制台
基于浏览器的用户界面，用于SQL查询、摄取规范、数据源管理和集群健康监控，无需单独客户端。
实时摄入
在几秒钟内，将来自 Kafka、Kinesis 或 HTTP 的事件流式传输到可查询的数据源，并提供精确一次交付保证。
列式时间序列存储
采用位图索引和基于时间分区的列式存储，可在数十亿行数据上实现亚秒级过滤和聚合。
Lambda 架构
统一的流式和批处理数据源查询层，允许仪表板透明地将实时事件与历史上下文合并。
SQL 和原生查询
标准ANSI SQL加上基于JSON的原生查询API，为分析师和应用程序提供了灵活访问相同数据源的能力。
为什么要在 Hostinger 上运行 Apache Druid
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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