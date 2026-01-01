一键安装部署 PostgreSQL。
世界上最先进的开源关系型数据库 — 凭借可靠性、ACID 合规性和强大的 SQL 功能而备受信赖超过 35 年。
为 PostgreSQL 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
PostgreSQL 的主要功能
ACID合规性
每个事务都是完全原子化的、一致的、隔离的和持久的，因此即使在并发写入、崩溃或部分故障期间，您的数据也能保持正确。
JSON & 混合架构
将结构化关系数据与灵活的 JSONB 文档一起存储和查询在同一数据库中，从而无需使用单独的 NoSQL 存储。
高级索引
B-tree、Hash、GiST、GIN 和 BRIN 索引允许您调整任何访问模式的查询性能 — 从简单的查找到全文搜索和地理空间查询。
丰富的扩展生态系统
用于地理空间数据的 PostGIS、用于 AI 嵌入的 pg_vector 以及数百个社区扩展使 PostgreSQL 几乎可以适应任何用例。
流式复制
内置的逻辑和物理复制支持高可用性备用服务器和关键任务生产工作负载的时间点恢复。
为什么要在 Hostinger 上运行 PostgreSQL
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。