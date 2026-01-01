PostgreSQL 是一个经过实战考验的开源关系型数据库，处理从简单的 Web 应用后端到企业数据仓库的所有事务，它支持完整的 SQL 标准以及 JSON、数组、全文搜索、通过 PostGIS 获取地理空间数据以及数百个扩展 — 使您能够灵活地建模任何类型的数据，而无需切换数据库。

在自己的 VPS 上运行 PostgreSQL 意味着为查询工作负载提供专用 CPU 和内存、完全控制配置调整和扩展安装，以及完整的数据主权，并且没有每次查询的云收费或托管服务强加的存储上限。