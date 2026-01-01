Apache Doris 是一个现代化的实时 MPP 分析型数据库，被京东、腾讯、小米、美团和字节跳动等数千家组织使用，为数百 TB 数据上的数据看板、即席分析和面向客户的分析提供支持。其向量化执行引擎、列式存储和基于成本的优化器可在数十亿行数据上实现亚秒级 SQL 查询，同时与 MySQL 协议线缆兼容，因此现有的 BI 工具和驱动程序无需更改即可连接。

在您自己的 VPS 上自行部署 Doris 可以直接控制查询延迟、数据保留策略和数据摄取管道，无需按查询计费或供应商锁定。捆绑的前端提供了一个集成的 Web 控制台，用于集群状态、查询分析和 SQL 探索。