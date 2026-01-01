一键安装部署 Apache Doris。
高性能MPP分析数据库，用于实时报告、即席SQL和PB级规模的统一数据仓库。
为 Apache Doris 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Apache Doris 构建什么
Apache Doris 是一个现代化的实时 MPP 分析型数据库，被京东、腾讯、小米、美团和字节跳动等数千家组织使用，为数百 TB 数据上的数据看板、即席分析和面向客户的分析提供支持。其向量化执行引擎、列式存储和基于成本的优化器可在数十亿行数据上实现亚秒级 SQL 查询，同时与 MySQL 协议线缆兼容，因此现有的 BI 工具和驱动程序无需更改即可连接。
在您自己的 VPS 上自行部署 Doris 可以直接控制查询延迟、数据保留策略和数据摄取管道，无需按查询计费或供应商锁定。捆绑的前端提供了一个集成的 Web 控制台，用于集群状态、查询分析和 SQL 探索。
Apache Doris 的主要功能
兼容 MySQL 的 SQL
兼容MySQL线缆协议，因此JDBC、ODBC、BI工具和现有仪表盘无需任何代码更改即可连接到Doris。
向量化 MPP 引擎
结合向量化执行和基于成本的优化器，列式存储可在数十亿行数据上实现亚秒级SQL查询。
实时摄入
流式导入、从 Kafka 例行导入以及 Flink/Spark 连接器可在几秒钟内将新数据推送到可查询的表中。
联邦湖仓一体查询
多目录直接读取 Hive、Iceberg、Hudi、Paimon 和 JDBC 源，以便您无需复制即可查询湖数据。
内置网络控制台
前端提供了一个浏览器用户界面，用于查看集群状态、运行SQL、检查查询配置文件以及管理用户和角色。
为什么要在 Hostinger 上运行 Apache Doris
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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