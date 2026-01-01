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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Apache Doris 构建什么

Apache Doris 是一个现代化的实时 MPP 分析型数据库，被京东、腾讯、小米、美团和字节跳动等数千家组织使用，为数百 TB 数据上的数据看板、即席分析和面向客户的分析提供支持。其向量化执行引擎、列式存储和基于成本的优化器可在数十亿行数据上实现亚秒级 SQL 查询，同时与 MySQL 协议线缆兼容，因此现有的 BI 工具和驱动程序无需更改即可连接。

在您自己的 VPS 上自行部署 Doris 可以直接控制查询延迟、数据保留策略和数据摄取管道，无需按查询计费或供应商锁定。捆绑的前端提供了一个集成的 Web 控制台，用于集群状态、查询分析和 SQL 探索。

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你可以用 {name} 构建什么

Apache Doris 的主要功能

兼容 MySQL 的 SQL

兼容MySQL线缆协议，因此JDBC、ODBC、BI工具和现有仪表盘无需任何代码更改即可连接到Doris。

向量化 MPP 引擎

结合向量化执行和基于成本的优化器，列式存储可在数十亿行数据上实现亚秒级SQL查询。

实时摄入

流式导入、从 Kafka 例行导入以及 Flink/Spark 连接器可在几秒钟内将新数据推送到可查询的表中。

联邦湖仓一体查询

多目录直接读取 Hive、Iceberg、Hudi、Paimon 和 JDBC 源，以便您无需复制即可查询湖数据。

内置网络控制台

前端提供了一个浏览器用户界面，用于查看集群状态、运行SQL、检查查询配置文件以及管理用户和角色。

为什么要在 Hostinger 上运行 Apache Doris

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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