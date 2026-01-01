一键安装部署 Apache CouchDB。
多主文档数据库，具有直观的HTTP/JSON API，专为可靠性和离线优先复制而设计。
为 Apache CouchDB 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Apache CouchDB 构建什么
Apache CouchDB 是一个开源的 NoSQL 文档数据库，它将数据存储为 JSON 文档，并通过简洁的 HTTP/REST API 公开所有操作。与大多数数据库不同，CouchDB 在设计上是多主体的——每个节点都接受读写操作，并且更改通过增量复制在节点之间（甚至浏览器客户端之间）流动，这种复制能够抵御网络分区和间歇性连接。
在您自己的 VPS 上自托管 CouchDB，可以为您提供一个生产级的数据库，用于离线优先的移动应用程序、边缘部署和弹性 Web 服务，而无需按文档计费或受供应商管理限制。捆绑的 Fauxton Web 控制台提供完整的管理访问权限，用于查询、复制设置、用户管理和设计文档编辑。
Apache CouchDB 的主要功能
多主复制
每个节点都接受写入并增量同步更改——非常适合主-主集群、边缘节点以及使用 PouchDB 或 Couchbase Lite 进行移动同步。
HTTP/JSON API
每个操作都是一个标准的HTTP请求，返回JSON，使得CouchDB可以从任何语言或运行时使用，而无需原生驱动程序。
Fauxton 管理员用户界面
基于浏览器的仪表板，用于浏览数据库、运行Mango查询、编辑设计文档和配置复制。
Mango 查询语言
MongoDB风格的JSON查询语法，带有声明式选择器和索引 — 无需为常见查找编写JavaScript视图。
仅崩溃设计
仅追加的B树存储意味着CouchDB在突然断电后不会损坏，并在重启时立即恢复。
为什么要在 Hostinger 上运行 Apache CouchDB
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。