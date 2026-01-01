Apache CouchDB 是一个开源的 NoSQL 文档数据库，它将数据存储为 JSON 文档，并通过简洁的 HTTP/REST API 公开所有操作。与大多数数据库不同，CouchDB 在设计上是多主体的——每个节点都接受读写操作，并且更改通过增量复制在节点之间（甚至浏览器客户端之间）流动，这种复制能够抵御网络分区和间歇性连接。

在您自己的 VPS 上自托管 CouchDB，可以为您提供一个生产级的数据库，用于离线优先的移动应用程序、边缘部署和弹性 Web 服务，而无需按文档计费或受供应商管理限制。捆绑的 Fauxton Web 控制台提供完整的管理访问权限，用于查询、复制设置、用户管理和设计文档编辑。