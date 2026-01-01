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多主文档数据库，具有直观的HTTP/JSON API，专为可靠性和离线优先复制而设计。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Apache CouchDB 构建什么

Apache CouchDB 是一个开源的 NoSQL 文档数据库，它将数据存储为 JSON 文档，并通过简洁的 HTTP/REST API 公开所有操作。与大多数数据库不同，CouchDB 在设计上是多主体的——每个节点都接受读写操作，并且更改通过增量复制在节点之间（甚至浏览器客户端之间）流动，这种复制能够抵御网络分区和间歇性连接。

在您自己的 VPS 上自托管 CouchDB，可以为您提供一个生产级的数据库，用于离线优先的移动应用程序、边缘部署和弹性 Web 服务，而无需按文档计费或受供应商管理限制。捆绑的 Fauxton Web 控制台提供完整的管理访问权限，用于查询、复制设置、用户管理和设计文档编辑。

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Apache CouchDB 的主要功能

多主复制

每个节点都接受写入并增量同步更改——非常适合主-主集群、边缘节点以及使用 PouchDB 或 Couchbase Lite 进行移动同步。

HTTP/JSON API

每个操作都是一个标准的HTTP请求，返回JSON，使得CouchDB可以从任何语言或运行时使用，而无需原生驱动程序。

Fauxton 管理员用户界面

基于浏览器的仪表板，用于浏览数据库、运行Mango查询、编辑设计文档和配置复制。

Mango 查询语言

MongoDB风格的JSON查询语法，带有声明式选择器和索引 — 无需为常见查找编写JavaScript视图。

仅崩溃设计

仅追加的B树存储意味着CouchDB在突然断电后不会损坏，并在重启时立即恢复。

为什么要在 Hostinger 上运行 Apache CouchDB

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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