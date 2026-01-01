Apache Amoro 是一个孵化中的 Apache 项目，它在开放湖仓格式之上添加了一个自管理层，为目录、表和持续自优化提供统一的 Web 仪表板。它与 Flink、Spark 和 Trino 集成，因此平台团队可以从一个地方集中管理多个表格式的表维护、文件压缩、快照过期和数据保留策略。

自托管 Amoro 将目录元数据、表统计信息和优化器活动保留在您控制的基础设施上，无需支付按表计费的 SaaS 费用。捆绑的 Web UI 显示表大小、优化进度、快照历史记录和 SQL 终端访问，为数据平台团队提供了一个在原始 Iceberg 或 Paimon 部署中不存在的操作控制台。