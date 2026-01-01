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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Apache Amoro 构建什么

Apache Amoro 是一个孵化中的 Apache 项目，它在开放湖仓格式之上添加了一个自管理层，为目录、表和持续自优化提供统一的 Web 仪表板。它与 Flink、Spark 和 Trino 集成，因此平台团队可以从一个地方集中管理多个表格式的表维护、文件压缩、快照过期和数据保留策略。

自托管 Amoro 将目录元数据、表统计信息和优化器活动保留在您控制的基础设施上，无需支付按表计费的 SaaS 费用。捆绑的 Web UI 显示表大小、优化进度、快照历史记录和 SQL 终端访问，为数据平台团队提供了一个在原始 Iceberg 或 Paimon 部署中不存在的操作控制台。

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你可以用 {name} 构建什么

Apache Amoro 的主要功能

统一的湖仓一体仪表板

从一个统一的 Web UI 浏览 Iceberg、Mixed-Iceberg、Mixed-Hive 和 Paimon 格式的目录、模式、表、快照和分区，无需编写 SQL。

自优化引擎

持续压缩小文件，合并删除操作，并在后台重写清单，从而使流式和CDC表无需手动维护作业即可保持查询速度快。

多格式目录

注册内部 Amoro 目录，或连接到现有的 Hive Metastore、AWS Glue、REST 和 Hadoop 目录，并从一个控制平面管理所有支持的表格式。

可插拔优化器容器

开箱即用地在本地容器上运行优化任务，或者随着数据量的增长，扩展到外部 Flink、Spark 或 Kubernetes 优化器容器。

内置 SQL 终端

使用嵌入式本地Spark终端，直接从仪表板查询和检查表，或连接Kyuubi以实现共享的生产级SQL访问。

为什么要在 Hostinger 上运行 Apache Amoro

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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