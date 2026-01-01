一键安装部署 Apache Amoro。
开源湖仓管理服务，适用于 Apache Iceberg、Mixed-Iceberg、Mixed-Hive 和 Paimon 表。
为 Apache Amoro 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Apache Amoro 构建什么
Apache Amoro 是一个孵化中的 Apache 项目，它在开放湖仓格式之上添加了一个自管理层，为目录、表和持续自优化提供统一的 Web 仪表板。它与 Flink、Spark 和 Trino 集成，因此平台团队可以从一个地方集中管理多个表格式的表维护、文件压缩、快照过期和数据保留策略。
自托管 Amoro 将目录元数据、表统计信息和优化器活动保留在您控制的基础设施上，无需支付按表计费的 SaaS 费用。捆绑的 Web UI 显示表大小、优化进度、快照历史记录和 SQL 终端访问，为数据平台团队提供了一个在原始 Iceberg 或 Paimon 部署中不存在的操作控制台。
Apache Amoro 的主要功能
统一的湖仓一体仪表板
从一个统一的 Web UI 浏览 Iceberg、Mixed-Iceberg、Mixed-Hive 和 Paimon 格式的目录、模式、表、快照和分区，无需编写 SQL。
自优化引擎
持续压缩小文件，合并删除操作，并在后台重写清单，从而使流式和CDC表无需手动维护作业即可保持查询速度快。
多格式目录
注册内部 Amoro 目录，或连接到现有的 Hive Metastore、AWS Glue、REST 和 Hadoop 目录，并从一个控制平面管理所有支持的表格式。
可插拔优化器容器
开箱即用地在本地容器上运行优化任务，或者随着数据量的增长，扩展到外部 Flink、Spark 或 Kubernetes 优化器容器。
内置 SQL 终端
使用嵌入式本地Spark终端，直接从仪表板查询和检查表，或连接Kyuubi以实现共享的生产级SQL访问。
为什么要在 Hostinger 上运行 Apache Amoro
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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