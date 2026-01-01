Dify 是全球最受欢迎的开源 LLM 应用开发平台，它提供了一个可视化界面，用于构建 AI 工作流、RAG 管道、AI 代理和聊天机器人应用。Dify 支持超过 100 家 LLM 提供商，包括 OpenAI、Anthropic、Google Gemini，以及通过 Ollama 集成的本地模型，让团队无需编写复杂的编排代码即可快速原型化和部署生产级 AI 应用。

在您自己的 VPS 上自托管 Dify 可确保所有文档、嵌入、对话和 API 密钥完全由您掌控。此部署包含一个内置的 Weaviate 向量数据库，用于语义搜索、沙盒化代码执行和 SSRF 保护，从而实现安全的 AI 应用开发。