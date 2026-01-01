一键安装部署 Dify。
开源LLM应用平台，用于可视化构建AI工作流、RAG管道和聊天机器人。
为 Dify 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Dify 构建什么
Dify 是全球最受欢迎的开源 LLM 应用开发平台，它提供了一个可视化界面，用于构建 AI 工作流、RAG 管道、AI 代理和聊天机器人应用。Dify 支持超过 100 家 LLM 提供商，包括 OpenAI、Anthropic、Google Gemini，以及通过 Ollama 集成的本地模型，让团队无需编写复杂的编排代码即可快速原型化和部署生产级 AI 应用。
在您自己的 VPS 上自托管 Dify 可确保所有文档、嵌入、对话和 API 密钥完全由您掌控。此部署包含一个内置的 Weaviate 向量数据库，用于语义搜索、沙盒化代码执行和 SSRF 保护，从而实现安全的 AI 应用开发。
Dify 的主要功能
可视化工作流编辑器
通过拖放，将LLM调用、API集成和条件逻辑串联起来，构建复杂的AI管道。
RAG 流水线
摄取文档、生成嵌入，并使用内置的 Weaviate 向量数据库检索相关知识。
AI智能体框架
创建具有工具调用能力的自主代理，用于网络搜索、代码执行和外部API。
100+ LLM 提供商
通过 Ollama 连接到 OpenAI、Anthropic、Google、Mistral 和本地模型，并具有模型负载均衡和故障转移功能。
沙盒代码执行
在内置 SSRF 保护的隔离环境中安全地运行 Python 和 JavaScript。
提示工程工作室
设计、版本化和A/B测试提示，并借助用于日志记录和追踪的可观测性仪表板。
为什么要在 Hostinger 上运行 Dify
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。