Home Assistant 是受到全球数百万用户信赖的领先开源智能家居自动化平台。它将来自不同制造商的智能设备——灯光、恒温器、摄像头、安全系统和媒体播放器——统一整合到一个可定制的单一界面中，并拥有强大的自动化引擎，支持由时间、设备状态或外部事件触发的复杂场景。

在您自己的VPS上部署Home Assistant，可确保您的智能家居即使在本地断网期间也能保持运行，提供从任何地方可靠的远程访问，并将所有设备数据和自动化逻辑完全置于您的控制之下，无需依赖云服务。