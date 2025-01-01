Ближче до цільової аудиторії

.vc – ідеальний варіант для венчурних капіталістів або власників бізнесу в Сент-Вінсент і Гренадинах.

Спочатку це був домен верхнього рівня з кодом країни (ccTLD), однак тепер .vc приваблює інвесторів, які шукають хороше доменне ім’я для нового сайту.

Якщо ви інвестор венчурного капіталу чи просто плануєте продавати товари та послуги в Карибському басейні, розширення .vc ідеально підійде для вашого онлайн-проєкту.