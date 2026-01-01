Apache DevLake 是一个开源的工程分析平台，它将来自问题跟踪器、源代码托管平台、CI/CD 流水线和事件管理工具的数据整合到一个统一的数据湖中。团队连接 GitHub、GitLab、Jira、Jenkins、PagerDuty 和数十个其他来源，以自动计算 DORA 指标——部署频率、变更提前期、变更失败率和平均恢复时间——以及可视化团队随时间表现的 Grafana 仪表板。

自托管 DevLake 可将所有工程遥测数据和集成凭据保留在您控制的基础设施上。每个 API 令牌和 OAuth 连接都使用您拥有的密钥进行静态加密，并且所有指标都存储在您服务器上的 MySQL 数据库中——没有任何数据会离开您的环境传输到第三方分析服务。