一键安装 Apache DevLake。
开源平台，聚合来自60多个开发工具的数据，以计算DORA指标并可视化工程团队绩效。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Apache DevLake 构建什么
Apache DevLake 是一个开源的工程分析平台，它将来自问题跟踪器、源代码托管平台、CI/CD 流水线和事件管理工具的数据整合到一个统一的数据湖中。团队连接 GitHub、GitLab、Jira、Jenkins、PagerDuty 和数十个其他来源，以自动计算 DORA 指标——部署频率、变更提前期、变更失败率和平均恢复时间——以及可视化团队随时间表现的 Grafana 仪表板。
自托管 DevLake 可将所有工程遥测数据和集成凭据保留在您控制的基础设施上。每个 API 令牌和 OAuth 连接都使用您拥有的密钥进行静态加密，并且所有指标都存储在您服务器上的 MySQL 数据库中——没有任何数据会离开您的环境传输到第三方分析服务。
Apache DevLake 的主要功能
DORA 指标
自动计算部署频率、变更前置时间、变更失败率以及从连接工具中恢复的平均时间 — 无需手动数据收集。
预建仪表板
开箱即用的 Grafana 仪表盘，在设置后无需任何配置，即可可视化 DORA 指标、PR 周期时间、缺陷存在时间以及部署管道健康状况。
60多个数据源插件
预构建连接器，用于 GitHub、GitLab、Jira、Jenkins、PagerDuty、CircleCI、ArgoCD、SonarQube 等，将所有工程数据汇集到一处。
自定义 SQL 指标
使用纯 SQL 查询规范化的数据湖，以定义超越内置 DORA 视图的团队特定指标、筛选器和自定义仪表板。
加密凭据存储
所有 API 令牌和 OAuth 密钥均使用专门存储在您的自托管 MySQL 数据库中的自动生成密钥进行静态加密。
为什么要在 Hostinger 上运行 Apache DevLake
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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