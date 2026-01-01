Flipt 是一个开源的功能标志管理平台，它让开发团队能够完全控制他们的发布流程。它允许您将标志配置与代码一起存储在 Git 仓库中，并与您的团队已使用的代码审查工作流程集成。Web 界面使团队中的每个人都可以轻松创建标志、定义用户细分和配置基于百分比的发布，无需代码更改或重新部署。

在您的 VPS 上自托管 Flipt 可以将敏感的功能标志逻辑和用户定位数据完全保留在您的基础设施内，从而确保符合安全策略并消除供应商锁定。您可以以商业功能标志服务一小部分的成本获得相同的功能。