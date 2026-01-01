一键安装部署 Yopass。
加密秘密共享服务，用于通过自毁一次性链接发送密码和敏感数据。
为 Yopass 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Yopass 构建什么
Yopass 是一个开源的加密秘密共享服务，它允许您安全地共享密码、令牌和敏感文件，而无需将它们留在电子邮件线程、聊天记录或支持工单中。秘密在发送到服务器之前，会使用 OpenPGP 在浏览器中进行加密——解密密钥永远不会到达服务器，因此即使是主机也无法读取您的秘密。每个秘密都会获得一个独特的一次性 URL，该 URL 在被查看后或在可配置的过期时间后会自动销毁。
在您的 VPS 上自托管 Yopass 为您的组织提供了一个私密且可审计的渠道，用于共享凭据和敏感配置数据。无需管理账户，没有跟踪，也没有明文存储——只有一个简洁的界面，用于在团队内部或与外部方安全地交换秘密。
Yopass 的主要功能
端到端加密
秘密在传输前会使用 OpenPGP 在浏览器中加密，以确保服务器永远无法访问明文数据。
一次性链接
每个秘密都会生成一个唯一的URL，该URL在首次查看后永久销毁，从而防止未经授权的再次访问。
可配置的过期
设置秘密在数小时、数天或数周后自动过期，这样遗忘的链接就无法用于检索过时的敏感数据。
自定义密码保护
为秘密信息添加一个可选的密码短语，作为一次性链接之外的额外保护层。
文件共享
上传并分享加密文件以及文本密钥，通过流式加密确保文件内容端到端私密。
无需账户
接收者通过直接链接访问密钥，无需登录，这使得与外部承包商或客户共享凭据变得轻松无阻。
为什么要在 Hostinger 上运行 Yopass
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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