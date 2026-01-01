Yopass 是一个开源的加密秘密共享服务，它允许您安全地共享密码、令牌和敏感文件，而无需将它们留在电子邮件线程、聊天记录或支持工单中。秘密在发送到服务器之前，会使用 OpenPGP 在浏览器中进行加密——解密密钥永远不会到达服务器，因此即使是主机也无法读取您的秘密。每个秘密都会获得一个独特的一次性 URL，该 URL 在被查看后或在可配置的过期时间后会自动销毁。

在您的 VPS 上自托管 Yopass 为您的组织提供了一个私密且可审计的渠道，用于共享凭据和敏感配置数据。无需管理账户，没有跟踪，也没有明文存储——只有一个简洁的界面，用于在团队内部或与外部方安全地交换秘密。