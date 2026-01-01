Squidex是一个开源的无头CMS，通过REST和GraphQL API公开您的内容，允许任何前端——无论是Web应用、移动应用还是服务器端系统——在不绑定特定渲染层的情况下拉取内容。内容模式在Squidex UI中定义，并全面支持引用、资产、本地化和验证规则。

在您自己的VPS上自托管Squidex，让您完全控制内容的存储位置以及谁可以访问它。与按API调用或席位收费的SaaS无头CMS平台不同，自托管实例没有使用限制，并将所有内容数据保留在您自己的基础设施中。