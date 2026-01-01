Memgraph 是一个内存图数据库，专为大型互联数据集上的实时遍历而设计。它完全兼容 Cypher——使其成为 Neo4j 查询的直接替代品——同时在流式和事件驱动型工作负载上提供显著更低的延迟。捆绑的 MAGE 库增加了 50 多个图算法模块（PageRank、社区检测、最短路径等），这些模块无需外部框架即可在数据库内部原生运行。

此部署将 Memgraph 与 Memgraph Lab 配对，Memgraph Lab 是一个基于浏览器的可视化查询界面，用于编写 Cypher 查询、探索图结构和运行算法实验。在您自己的 VPS 上运行两者，您可以完全控制内存分配、数据保留和访问策略——无需按节点计费的云定价或供应商限制。