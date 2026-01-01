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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Memgraph 构建什么

Memgraph 是一个内存图数据库，专为大型互联数据集上的实时遍历而设计。它完全兼容 Cypher——使其成为 Neo4j 查询的直接替代品——同时在流式和事件驱动型工作负载上提供显著更低的延迟。捆绑的 MAGE 库增加了 50 多个图算法模块（PageRank、社区检测、最短路径等），这些模块无需外部框架即可在数据库内部原生运行。

此部署将 Memgraph 与 Memgraph Lab 配对，Memgraph Lab 是一个基于浏览器的可视化查询界面，用于编写 Cypher 查询、探索图结构和运行算法实验。在您自己的 VPS 上运行两者，您可以完全控制内存分配、数据保留和访问策略——无需按节点计费的云定价或供应商限制。

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你可以用 {name} 构建什么

Memgraph 的主要功能

内存性能

图数据完全存储在RAM中，即使在深度连接的数据集上，也能实现亚毫秒级遍历和实时查询响应。

Cypher 兼容性

全面支持openCypher意味着现有的Neo4j查询、驱动程序和工具可以以最小的改动迁移到查询语法。

MAGE 算法库

超过50种内置图算法——PageRank、介数中心性、社区检测、链接预测——作为原生查询模块运行，无需外部管道。

Memgraph Lab UI

基于浏览器的可视化界面，用于编写和运行Cypher查询、检查图拓扑以及交互式探索算法结果。

流数据摄取

原生Kafka和Pulsar集成允许从事件流中持续更新图，无需批处理ETL管道或外部连接器。

GraphRAG 和 AI 记忆

图结构记忆和检索通过关系感知上下文增强了LLM应用，从而在AI代理和聊天机器人中实现更准确的响应。

为什么要在 Hostinger 上运行 Memgraph

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