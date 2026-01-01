一键部署 Memgraph。
用于互联数据上的实时分析、AI 工作流和流式管道的高性能内存图数据库。
为 Memgraph 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Memgraph 构建什么
Memgraph 是一个内存图数据库，专为大型互联数据集上的实时遍历而设计。它完全兼容 Cypher——使其成为 Neo4j 查询的直接替代品——同时在流式和事件驱动型工作负载上提供显著更低的延迟。捆绑的 MAGE 库增加了 50 多个图算法模块（PageRank、社区检测、最短路径等），这些模块无需外部框架即可在数据库内部原生运行。
此部署将 Memgraph 与 Memgraph Lab 配对，Memgraph Lab 是一个基于浏览器的可视化查询界面，用于编写 Cypher 查询、探索图结构和运行算法实验。在您自己的 VPS 上运行两者，您可以完全控制内存分配、数据保留和访问策略——无需按节点计费的云定价或供应商限制。
Memgraph 的主要功能
内存性能
图数据完全存储在RAM中，即使在深度连接的数据集上，也能实现亚毫秒级遍历和实时查询响应。
Cypher 兼容性
全面支持openCypher意味着现有的Neo4j查询、驱动程序和工具可以以最小的改动迁移到查询语法。
MAGE 算法库
超过50种内置图算法——PageRank、介数中心性、社区检测、链接预测——作为原生查询模块运行，无需外部管道。
Memgraph Lab UI
基于浏览器的可视化界面，用于编写和运行Cypher查询、检查图拓扑以及交互式探索算法结果。
流数据摄取
原生Kafka和Pulsar集成允许从事件流中持续更新图，无需批处理ETL管道或外部连接器。
GraphRAG 和 AI 记忆
图结构记忆和检索通过关系感知上下文增强了LLM应用，从而在AI代理和聊天机器人中实现更准确的响应。
为什么要在 Hostinger 上运行 Memgraph
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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