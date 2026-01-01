DSpace是世界上使用最广泛的开源存储库平台，为大学、图书馆、博物馆和研究机构的2000多个机构存储库提供支持。它捕获、组织和保存任何格式的数字资料——文章、论文、数据集、图像和音频——并带有丰富的都柏林核心元数据和持久的Handle标识符，以供永久引用。

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