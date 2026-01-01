一键安装部署 DSpace。
开源机构知识库，用于保存和共享学术研究、学位论文和数字馆藏。
为 DSpace 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
DSpace 的主要功能
商品版本控制
跟踪文章、数据集和论文的多个版本，以便研究人员可以更新提交内容而不会丢失引用历史记录。
OAI-PMH 采集
内置的 OAI-PMH 端点向 Google Scholar、BASE 和其他聚合器公开元数据，以实现全球可发现性。
处理持久性ID
每个项目都会获得一个永久的Handle.net标识符，以便链接在URL变更和机构品牌重塑后仍能保持有效。
由Solr驱动的搜索
专用 Solr 后端提供分面浏览、全文搜索以及涵盖数百万条目的使用统计。
可配置的工作流程
按馆藏提交的工作流程，包含编辑审阅步骤，可适应院系、图书馆和部门政策。
COAR Notify 就绪
原生支持COAR Notify协议，将您的存储库连接到新兴的开放同行评审生态系统。
为什么要在 Hostinger 上运行 DSpace
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。