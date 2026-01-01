Anki Sync Server Enhanced 是一个生产就绪的Docker镜像，用于在您自己的VPS上托管官方Anki同步协议，让您可以在桌面、AnkiDroid和AnkiMobile之间同步抽认卡牌组，而无需依赖AnkiWeb。它基于官方Anki源代码构建，并自动跟踪每个上游版本。

自托管让每张卡片、复习历史和媒体文件都在您的掌控之中。多用户支持、可选S3上传的计划备份、Prometheus指标、fail2ban、速率限制以及状态仪表板都集成在一个容器中——无需单独的数据库或外部服务。