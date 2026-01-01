一键安装 CommaFeed
自托管的个人RSS阅读器，灵感来自Google Reader，具有键盘快捷键、移动应用程序和简洁的三栏布局。
为 CommaFeed 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 CommaFeed 构建什么
CommaFeed 是一款快速、轻量级的个人 RSS 阅读器，明确模仿了原始 Google Reader 的用户界面 — 三窗格布局、键盘快捷键、即时订阅源标记、OPML 导入/导出，以及专注于速度而非功能冗余。它使用 Java/Quarkus 编写，以单个独立二进制文件运行，并将所有内容存储在嵌入式 H2 数据库中，因此整个部署仅需一个容器加一个卷。
在您的 VPS 上自托管 CommaFeed 可以让您的订阅、阅读状态和星标文章保留在您控制的基础设施上，而不是交给 SaaS 订阅源阅读器。原生 Android 和 iOS 应用通过 API 直接连接到您的实例，OPML 允许您在订阅源阅读器之间自由迁移，内置调度程序可在后台刷新订阅源，无需外部工作程序。
CommaFeed 的主要功能
谷歌阅读器 UI
三栏布局，包含订阅源列表、条目列表和阅读视图 — 此外还有完整的键盘快捷键 (j/k/v/m)，用于快速导航，资深 RSS 用户一眼就能认出。
OPML 导入/导出
通过标准OPML导入和导出您的订阅，这样您就能保留对阅读习惯的所有权，并可以随时切换阅读器。
原生移动应用
免费的安卓和iOS配套应用通过API连接到您的自托管实例，方便您随时随地阅读，同时不会将数据暴露给第三方。
嵌入式 H2 数据库
单文件H2数据库无需单独的数据库服务器 — 通过复制一个文件夹来备份您的阅读器，通过放回原处来恢复。
后台动态刷新
内置调度器在后台以自适应间隔刷新数千个订阅源，无需Celery或外部工作器。
为什么要在 Hostinger 上运行 CommaFeed
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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