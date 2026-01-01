CommaFeed 是一款快速、轻量级的个人 RSS 阅读器，明确模仿了原始 Google Reader 的用户界面 — 三窗格布局、键盘快捷键、即时订阅源标记、OPML 导入/导出，以及专注于速度而非功能冗余。它使用 Java/Quarkus 编写，以单个独立二进制文件运行，并将所有内容存储在嵌入式 H2 数据库中，因此整个部署仅需一个容器加一个卷。

在您的 VPS 上自托管 CommaFeed 可以让您的订阅、阅读状态和星标文章保留在您控制的基础设施上，而不是交给 SaaS 订阅源阅读器。原生 Android 和 iOS 应用通过 API 直接连接到您的实例，OPML 允许您在订阅源阅读器之间自由迁移，内置调度程序可在后台刷新订阅源，无需外部工作程序。