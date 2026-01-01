Defguard 是一个企业级零信任访问管理平台，围绕 WireGuard 构建，是唯一能将真正的多因素身份验证直接添加到 VPN 隧道中，而不是在其外部封装一个单独的应用程序网关的解决方案。此模板中捆绑的核心组件运行管理 Web 界面、OpenID Connect 身份提供程序、用户注册、ACL 配置以及驱动远程网关和桌面客户端的 gRPC 控制平面。

在您自己的 VPS 上自托管 Defguard，可使您的用户目录、硬件密钥、审计日志和 OpenID 签名密钥完全由您掌控。在您网络的任何位置添加 Defguard 网关节点以终止 WireGuard 隧道，而核心则作为身份、设备和访问策略的单一事实来源。