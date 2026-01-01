一键部署 Defguard。
开源零信任访问管理，具有原生 WireGuard 多因素认证和内置 OpenID Connect。
为 Defguard 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Defguard 构建什么
Defguard 是一个企业级零信任访问管理平台，围绕 WireGuard 构建，是唯一能将真正的多因素身份验证直接添加到 VPN 隧道中，而不是在其外部封装一个单独的应用程序网关的解决方案。此模板中捆绑的核心组件运行管理 Web 界面、OpenID Connect 身份提供程序、用户注册、ACL 配置以及驱动远程网关和桌面客户端的 gRPC 控制平面。
在您自己的 VPS 上自托管 Defguard，可使您的用户目录、硬件密钥、审计日志和 OpenID 签名密钥完全由您掌控。在您网络的任何位置添加 Defguard 网关节点以终止 WireGuard 隧道，而核心则作为身份、设备和访问策略的单一事实来源。
Defguard 的主要功能
WireGuard 支持 MFA
直接在每个 WireGuard 连接上强制执行 TOTP、电子邮件或硬件密钥二次验证，而不是依赖单独的访问网关。
内置 OpenID Connect
集成OIDC身份提供商让Defguard能够为您的其他应用程序颁发SSO令牌，而无需部署Keycloak或第三方身份提供商。
远程用户注册
通过引导式注册流程，帮助新用户入职，该流程可自动设置密码、配置设备并配置桌面客户端。
ACL 和防火墙规则
定义网络分段和基于用户的访问策略，这些策略会实时传播到 Linux 和 FreeBSD/OPNsense 网关。
LDAP 和 AD 同步
与 Active Directory 和 LDAP 的双向同步可确保用户、组和组成员资格在系统之间保持一致。
YubiKey 配置
直接从 Defguard 管理控制台配置用于 SSH、GPG 和 OpenPGP 的 Yubico 硬件密钥。
为什么要在 Hostinger 上运行 Defguard
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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