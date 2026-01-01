Checkmate 是一个开源服务器监控应用程序，通过一个单一的基于网络的仪表板，用于跟踪您的服务器和服务的正常运行时间、性能和健康状况。它提供可配置的健康检查、实时警报、历史趋势分析、Google PageSpeed Insights 集成以及 Docker 容器监控——所有这些都无需依赖付费的 SaaS 监控服务。

在专用 VPS 上部署 Checkmate 可使您的监控基础设施独立于其所监控的系统，从而防止单点故障同时导致您的应用程序和检测能力失效。