一键安装部署 Checkmate。
开源服务器监控平台，用于实时跟踪正常运行时间、性能和基础设施健康状况。
为 Checkmate 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Checkmate 的主要功能
实时正常运行时间监控
持续检查您的服务器和服务，让您在出现故障时立即知晓，而不是在用户开始抱怨后才发现。
电子邮件停机时间警报
当服务中断和恢复时，发送即时通知，让您的团队无需手动检查仪表板即可随时了解情况。
PageSpeed 集成
将 Google PageSpeed Insights 指标与正常运行时间数据结合，以便您可以在一个地方跟踪可用性和面向用户的性能。
Docker 容器监控
通过 Docker socket 访问监控容器化应用程序，同时提供主机级别和容器级别的健康状况可见性。
历史趋势分析
随时间存储正常运行时间历史记录，以便您可以识别重复性中断，衡量SLA合规性，并证明基础设施投资的合理性。
为什么要在 Hostinger 上运行 Checkmate
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。