部署 imgproxy 一键安装。
快速安全的实时图像处理服务器，可通过简单的基于URL的请求调整大小、转换和优化图像。
为 imgproxy 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 imgproxy 构建什么
imgproxy 是一个高性能的独立服务器，用于即时图像处理。您无需在应用程序中编写图像处理代码或支付按转换次数计费的 SaaS 费用，只需部署一次 imgproxy，即可通过 URL 参数转换图像。通过构建 URL 来调整大小、裁剪、转换、添加水印和优化图像——无需更改您的图像存储或交付管道。
imgproxy 基于 libvips 构建，处理图像的速度比 ImageMagick 快得多，且内存使用量更低。它支持 JPEG、PNG、WebP、AVIF、GIF 等格式，并能自动选择最佳格式以实现最佳质量与大小比。自托管让您以固定的 VPS 成本获得无限的图像转换，无需按请求付费。
imgproxy 的主要功能
基于URL的处理
通过构建URL来转换图像——无需更改代码，无需重新设计图像处理流程，也无需在您的应用程序中安装SDK。
格式转换
自动向支持WebP或AVIF的浏览器提供这些格式，对于旧版客户端，则回退到JPEG或PNG。
云存储支持
直接从 S3、Google Cloud Storage、Azure Blob 或任何 HTTP URL 获取源图像，而无需将文件复制到服务器。
图像轰炸防护
内置的源分辨率和文件大小限制可防止可能耗尽服务器内存的解压缩攻击。
URL 签名
加密URL签名可防止您的imgproxy实例被未经授权地用作通用公共图像代理。
为什么要在 Hostinger 上运行 imgproxy
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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