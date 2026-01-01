imgproxy 是一个高性能的独立服务器，用于即时图像处理。您无需在应用程序中编写图像处理代码或支付按转换次数计费的 SaaS 费用，只需部署一次 imgproxy，即可通过 URL 参数转换图像。通过构建 URL 来调整大小、裁剪、转换、添加水印和优化图像——无需更改您的图像存储或交付管道。

imgproxy 基于 libvips 构建，处理图像的速度比 ImageMagick 快得多，且内存使用量更低。它支持 JPEG、PNG、WebP、AVIF、GIF 等格式，并能自动选择最佳格式以实现最佳质量与大小比。自托管让您以固定的 VPS 成本获得无限的图像转换，无需按请求付费。