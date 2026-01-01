Crafty Controller 是一个开源的网页图形用户界面 (GUI)，用于从一个统一的控制面板管理 Minecraft Java版和基岩版服务器。它取代了繁琐的SSH会话和screen标签页操作，提供了每个服务器的实时控制台、内置文件管理器、定时任务和一键备份——所有这些都集成在一个简洁的网页界面中，并支持多用户基于角色的访问。

在您的VPS上自托管Crafty，可以确保您对自己的世界、插件配置和玩家数据拥有完全所有权，并运行在您控制的硬件上。您可以无需离开浏览器，即可从流行的jar类型（如原版、Paper、Spigot、Forge和基岩版）启动新的服务器，并使用精细的权限控制与朋友或管理员共享范围受限的管理权限。