Crafty Controller最高立减 70%

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一个基于网络的控制面板，用于从一个仪表板创建、配置和操作多个 Minecraft Java 版和基岩版服务器。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Crafty Controller 构建什么

Crafty Controller 是一个开源的网页图形用户界面 (GUI)，用于从一个统一的控制面板管理 Minecraft Java版和基岩版服务器。它取代了繁琐的SSH会话和screen标签页操作，提供了每个服务器的实时控制台、内置文件管理器、定时任务和一键备份——所有这些都集成在一个简洁的网页界面中，并支持多用户基于角色的访问。

在您的VPS上自托管Crafty，可以确保您对自己的世界、插件配置和玩家数据拥有完全所有权，并运行在您控制的硬件上。您可以无需离开浏览器，即可从流行的jar类型（如原版、Paper、Spigot、Forge和基岩版）启动新的服务器，并使用精细的权限控制与朋友或管理员共享范围受限的管理权限。

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你可以用 {name} 构建什么

Crafty Controller 的主要功能

多服务器控制

通过一个仪表板，并行启动、监控和操作多个 Minecraft Java 和 Bedrock 服务器。

Web控制台

流式传输实时服务器日志，并从浏览器发送命令，具有可搜索的历史记录以及每个服务器的颜色编码输出。

计划任务

自动化备份、重启和命令执行，按 cron 风格的计划进行，以保持服务器健康，无需手动干预。

基于角色的访问

定义具有范围权限的用户，以便版主和社区成员可以在没有root或敏感凭据的情况下帮助操作服务器。

文件管理器

直接在浏览器中浏览、编辑、上传和下载服务器文件 — 世界、插件、配置 — 无需SSH或SFTP客户端。

为什么要在 Hostinger 上运行 Crafty Controller

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