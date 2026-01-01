ArchivesSpace 是领先的开源档案信息管理系统，由档案管理员为档案管理员构建。它将档案接收、整理、描述和公共发现整合到一个应用程序中，支持完整的档案生命周期——从最初的捐赠到研究人员的在线访问。

在您自己的VPS上自托管ArchivesSpace，使查找工具、档案接收记录和用户数据处于您机构的控制之下，无需按记录付费或受供应商锁定。捆绑的员工界面、公共访问门户、REST API和OAI-PMH端点为您的档案库提供了一个开箱即用的完整描述和发现平台。