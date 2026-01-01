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快速访问容器日志
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AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 ArchivesSpace 构建什么

ArchivesSpace 是领先的开源档案信息管理系统，由档案管理员为档案管理员构建。它将档案接收、整理、描述和公共发现整合到一个应用程序中，支持完整的档案生命周期——从最初的捐赠到研究人员的在线访问。

在您自己的VPS上自托管ArchivesSpace，使查找工具、档案接收记录和用户数据处于您机构的控制之下，无需按记录付费或受供应商锁定。捆绑的员工界面、公共访问门户、REST API和OAI-PMH端点为您的档案库提供了一个开箱即用的完整描述和发现平台。

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ArchivesSpace 的主要功能

档案描述

创建和管理资源、入藏品、档案对象和数字对象，遵循 DACS、ISAD(G) 和 ISAAR(CPF) 标准。

公共访问门户

研究人员通过内置的公共发现界面浏览检索工具、搜索馆藏并查看数字对象。

EAD 和 MARCXML 导出

将资源记录导出为 EAD 2002、EAD3、MARCXML、MODS 或 Dublin Core，以便与发现层和联合目录集成。

OAI-PMH 采集

通过 OAI-PMH 公开描述性元数据，以便像 DPLA 或 Europeana 这样的聚合器可以自动采集馆藏。

REST API

一个有文档的JSON REST API 为与数字保存系统、ETL管道和自定义前端的集成提供支持。

为什么要在 Hostinger 上运行 ArchivesSpace

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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