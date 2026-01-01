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AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Apollo 构建什么

Apollo 是由通用模式生物数据库 (GMOD) 项目开发的、领先的社区驱动型基因组注释开源平台。它围绕一个由 JBrowse 提供支持的查看器构建，允许来自不同机构的策展人同时编辑共享参考基因组上的基因模型、转录本和特征——每次更改都会被跟踪、归属，并立即对协作者可见。

在您自己的 VPS 上自托管 Apollo 可以将专有注释数据保留在您的基础设施内，而不是在第三方服务器上。研究实验室、联盟和生物技术团队可以获得一个单一的权威注释数据库、细粒度的按生物体权限以及他们完全拥有的策展历史——而无需将敏感的基因组数据共享到外部。

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你可以用 {name} 构建什么

Apollo 的主要功能

实时协同编辑

多个策展人同时编辑同一个基因组，更改通过基于WebSocket的同步即时广播。

JBrowse 驱动的查看器

基于 JBrowse 基因组浏览器构建，为策展人提供开箱即用的熟悉轨迹导航、搜索和序列可视化功能。

按生物体权限

细粒度基于角色的访问允许管理员按生物体和按用户组分配读取、写入或管理权限。

批注历史

每次转录编辑、评论和功能更改都记录了作者和时间戳，支持完整的审计和撤销工作流程。

GFF3 和 FASTA 导入

通过标准生物信息学格式加载参考基因组和现有注释，无需专有转换。

为什么要在 Hostinger 上运行 Apollo

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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