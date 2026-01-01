Apollo 是由通用模式生物数据库 (GMOD) 项目开发的、领先的社区驱动型基因组注释开源平台。它围绕一个由 JBrowse 提供支持的查看器构建，允许来自不同机构的策展人同时编辑共享参考基因组上的基因模型、转录本和特征——每次更改都会被跟踪、归属，并立即对协作者可见。

在您自己的 VPS 上自托管 Apollo 可以将专有注释数据保留在您的基础设施内，而不是在第三方服务器上。研究实验室、联盟和生物技术团队可以获得一个单一的权威注释数据库、细粒度的按生物体权限以及他们完全拥有的策展历史——而无需将敏感的基因组数据共享到外部。