ClassQuiz是一个开源的自托管测验平台，专为教师、培训师和教育工作者设计，他们希望获得一个尊重隐私的替代方案，以取代商业课堂测验服务。玩家可以通过在任何设备上输入PIN码加入游戏，实时回答问题，并在每轮结束后查看实时排行榜。

在您自己的VPS上自托管ClassQuiz，可以确保测验内容、学生答案和账户数据完全由您掌控，避免按席位收取许可费，并且可以在学校网络上运行，无需外部依赖。该技术栈包括API、后台工作程序、PostgreSQL、Redis和用于测验发现的Meilisearch。