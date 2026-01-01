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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 ClassQuiz 构建什么

ClassQuiz是一个开源的自托管测验平台，专为教师、培训师和教育工作者设计，他们希望获得一个尊重隐私的替代方案，以取代商业课堂测验服务。玩家可以通过在任何设备上输入PIN码加入游戏，实时回答问题，并在每轮结束后查看实时排行榜。

在您自己的VPS上自托管ClassQuiz，可以确保测验内容、学生答案和账户数据完全由您掌控，避免按席位收取许可费，并且可以在学校网络上运行，无需外部依赖。该技术栈包括API、后台工作程序、PostgreSQL、Redis和用于测验发现的Meilisearch。

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你可以用 {name} 构建什么

ClassQuiz 的主要功能

实时多人

举办实时问答环节，玩家通过PIN码加入，并通过WebSocket连接回答同步问题。

测验创作

创建多项选择题、ABCD题、范围题、投票题和文本输入题，并支持添加图片、设置时间限制和按答案计分。

全文搜索

通过内置的 Meilisearch 索引即时发现公开测验，该索引根据标题、标签和描述对结果进行排名。

自托管隐私

将所有测验数据、玩家姓名和答案保留在您自己的基础设施上，不使用任何第三方遥测或分析。

图像存储

将图片附加到问题时，可以使用内置本地存储，或插入任何S3兼容的后端以获取无限媒体。

为什么要在 Hostinger 上运行 ClassQuiz

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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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