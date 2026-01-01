Koel 是一个自托管的音乐流媒体应用程序，它为您的个人音乐收藏提供类似 Spotify 的聆听体验。它基于 Laravel 和 Vue.js 构建，提供响应式音频播放、音乐库管理和播放列表创建功能，完全在浏览器中运行——可在任何设备上使用，无需安装应用程序。

与云流媒体服务不同，Koel 将您的音乐保存在您自己的服务器上，没有订阅费、没有内容限制，也不会与第三方共享数据。您可以通过网页界面直接上传文件，或将 Koel 指向现有的音乐目录，它会自动处理元数据解析、专辑封面获取和音乐库组织。