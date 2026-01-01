Cheshire Cat AI 是一个开源框架，用于将生产级 AI 代理构建为微服务。Cat 不再将用于内存、工具和对话形式的独立库拼凑在一起，而是提供了一个 API 优先的运行时，其中内置了 Qdrant 向量存储、插件系统、事件钩子和函数调用——因此同一个代理可以从单个后端为聊天机器人、内部工具或面向客户的助手提供支持。

该框架与模型无关，可与任何兼容 LangChain 的 LLM 和嵌入器配合使用，包括 OpenAI、Anthropic、Ollama 和自托管模型。在您自己的 VPS 上进行自托管，可以将对话历史记录、嵌入和插件代码完全置于您的控制之下，并支持多用户和精细权限，适用于团队部署。