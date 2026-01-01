一键安装切希尔猫AI。
生产就绪的AI代理框架，内置RAG、插件和函数调用功能，适用于任何LLM提供商。
为 Cheshire Cat AI 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Cheshire Cat AI 构建什么
Cheshire Cat AI 是一个开源框架，用于将生产级 AI 代理构建为微服务。Cat 不再将用于内存、工具和对话形式的独立库拼凑在一起，而是提供了一个 API 优先的运行时，其中内置了 Qdrant 向量存储、插件系统、事件钩子和函数调用——因此同一个代理可以从单个后端为聊天机器人、内部工具或面向客户的助手提供支持。
该框架与模型无关，可与任何兼容 LangChain 的 LLM 和嵌入器配合使用，包括 OpenAI、Anthropic、Ollama 和自托管模型。在您自己的 VPS 上进行自托管，可以将对话历史记录、嵌入和插件代码完全置于您的控制之下，并支持多用户和精细权限，适用于团队部署。
Cheshire Cat AI 的主要功能
内置 RAG
集成的 Qdrant 向量内存自动摄取文档并回忆相关上下文，因此代理可以根据您的数据进行回答，而不是根据通用模型知识。
插入系统
将 Python 插件放入管理面板，以添加工具、钩子和对话式表单，而无需分叉核心——在运行时扩展行为，而不是重建镜像。
任何LLM提供商
在管理界面中，可在OpenAI、Anthropic、Ollama以及其他LangChain兼容模型之间切换，以根据每个用例平衡成本、延迟和数据驻留。
REST 和 WebSocket API
通过可定制的REST API将代理嵌入到任何前端，或通过WebSocket进行聊天，每个传输都有独立的API密钥，以实现细粒度访问控制。
对话式表单
定义由 Pydantic 支持的表单，用于引导多步骤对话，例如预订或订单，让代理能够收集结构化数据，同时保持对话的自然流畅。
为什么要在 Hostinger 上运行 Cheshire Cat AI
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。