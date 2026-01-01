一键安装部署 Icinga 2。
用于主机、服务和指标的开源监控平台，具有强大的DSL和REST API。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Icinga 2 构建什么
Icinga 2 是 Nagios 的现代继任者，为提高性能而用 C++ 重写，并围绕强大的配置 DSL、原生 REST API 和可插拔功能模块构建。它检查主机、服务、网络设备和应用程序的可用性，计算状态转换和停机时间，并在出现故障时触发通知——所有这些都由数千个现有的 Nagios 兼容插件提供支持。
此模板将 Icinga 2 与 Icinga DB（一个由 Redis 支持的同步守护程序）和 Icinga Web 2 捆绑在一起，因此您可以获得一个开箱即用的、带有现代仪表板的完整监控堆栈。在您自己的 VPS 上自托管，可将每个警报、指标和主机清单保留在您控制的基础设施上，且没有按主机计费或供应商锁定。
Icinga 2 的主要功能
Nagios 插件兼容
重用整个 Nagios 插件生态系统，因此用于 HTTP、SMTP、磁盘、CPU、数据库和证书的现有检查脚本无需更改即可工作。
现代网络仪表盘
Icinga Web 2 附带 Icinga DB 模块，提供快速列表、筛选和详情用户界面，支持暗模式、批量确认和停机时间的模态调度。
强大的配置 DSL
应用规则、模板和主机组，让您只需几行即可定义数百台主机的监控，而无需重复为每台主机编写配置块。
REST API 和事件
完整的 REST API，支持主机、服务、停机、评论和确认，驱动自动化、仪表板和 ChatOps 集成。
Icinga DB 流式同步
由 Redis 支持的同步守护进程将每个检查结果和状态变化流式传输到 MariaDB 中，以便 Web UI 始终以最小的延迟反映实时状态。
分布式监控
主容器稍后可以接受卫星区域和代理区域，让您能够从相同的配置树扩展到多个数据中心。
为什么要在 Hostinger 上运行 Icinga 2
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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