Icinga 2 是 Nagios 的现代继任者，为提高性能而用 C++ 重写，并围绕强大的配置 DSL、原生 REST API 和可插拔功能模块构建。它检查主机、服务、网络设备和应用程序的可用性，计算状态转换和停机时间，并在出现故障时触发通知——所有这些都由数千个现有的 Nagios 兼容插件提供支持。

此模板将 Icinga 2 与 Icinga DB（一个由 Redis 支持的同步守护程序）和 Icinga Web 2 捆绑在一起，因此您可以获得一个开箱即用的、带有现代仪表板的完整监控堆栈。在您自己的 VPS 上自托管，可将每个警报、指标和主机清单保留在您控制的基础设施上，且没有按主机计费或供应商锁定。