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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Icinga 2 构建什么

Icinga 2 是 Nagios 的现代继任者，为提高性能而用 C++ 重写，并围绕强大的配置 DSL、原生 REST API 和可插拔功能模块构建。它检查主机、服务、网络设备和应用程序的可用性，计算状态转换和停机时间，并在出现故障时触发通知——所有这些都由数千个现有的 Nagios 兼容插件提供支持。

此模板将 Icinga 2 与 Icinga DB（一个由 Redis 支持的同步守护程序）和 Icinga Web 2 捆绑在一起，因此您可以获得一个开箱即用的、带有现代仪表板的完整监控堆栈。在您自己的 VPS 上自托管，可将每个警报、指标和主机清单保留在您控制的基础设施上，且没有按主机计费或供应商锁定。

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你可以用 {name} 构建什么

Icinga 2 的主要功能

Nagios 插件兼容

重用整个 Nagios 插件生态系统，因此用于 HTTP、SMTP、磁盘、CPU、数据库和证书的现有检查脚本无需更改即可工作。

现代网络仪表盘

Icinga Web 2 附带 Icinga DB 模块，提供快速列表、筛选和详情用户界面，支持暗模式、批量确认和停机时间的模态调度。

强大的配置 DSL

应用规则、模板和主机组，让您只需几行即可定义数百台主机的监控，而无需重复为每台主机编写配置块。

REST API 和事件

完整的 REST API，支持主机、服务、停机、评论和确认，驱动自动化、仪表板和 ChatOps 集成。

Icinga DB 流式同步

由 Redis 支持的同步守护进程将每个检查结果和状态变化流式传输到 MariaDB 中，以便 Web UI 始终以最小的延迟反映实时状态。

分布式监控

主容器稍后可以接受卫星区域和代理区域，让您能够从相同的配置树扩展到多个数据中心。

为什么要在 Hostinger 上运行 Icinga 2

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