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领先的开源网站分析平台，受到超过100万个网站的信赖，拥有完整的数据所有权并符合GDPR规定。

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Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Matomo 构建什么

Matomo 是全球领先的开源网络分析平台，受到190多个国家/地区超过100万个网站的信赖。作为Google Analytics（谷歌分析）的隐私优先替代方案，它提供详细的访客分析、转化跟踪、热图、会话录制和A/B测试，同时将您的所有数据100%保留在您自己的基础设施上。没有第三方会接收您的访客数据，即使广告拦截器会阻止云分析脚本，跟踪仍然准确。

在您的VPS上自托管Matomo意味着无限网站、无按访客收费，并完全符合GDPR、HIPAA和其他数据驻留法规——使其成为无法将访客数据发送给外部供应商的组织的首选分析平台。

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你可以用 {name} 构建什么

Matomo 的主要功能

完全数据所有权

所有访客数据都保留在您的基础设施上 — 不与第三方共享，不进行广告网络画像分析，并且供应商无法访问您的分析数据。

GDPR 合规性

内置隐私控制、同意管理和数据匿名化工具使法规遵从变得简单明了。

转化跟踪

衡量目标、漏斗和归因，贯穿您的整个访客旅程，以了解哪些因素促成转化。

热图和会话录制

通过可视化热图和录制的浏览会话，查看用户点击、滚动和犹豫的位置。

电子商务分析

借助专门的电子商务报告，追踪收入、产品表现、购物车放弃率和客户生命周期价值。

无限网站

从单个 Matomo 实例跟踪您需要的任意数量的网站，无需按站点付费或升级计划。

为什么要在 Hostinger 上运行 Matomo

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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