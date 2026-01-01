一键安装部署 Matomo。
领先的开源网站分析平台，受到超过100万个网站的信赖，拥有完整的数据所有权并符合GDPR规定。
为 Matomo 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Matomo 的主要功能
完全数据所有权
所有访客数据都保留在您的基础设施上 — 不与第三方共享，不进行广告网络画像分析，并且供应商无法访问您的分析数据。
GDPR 合规性
内置隐私控制、同意管理和数据匿名化工具使法规遵从变得简单明了。
转化跟踪
衡量目标、漏斗和归因，贯穿您的整个访客旅程，以了解哪些因素促成转化。
热图和会话录制
通过可视化热图和录制的浏览会话，查看用户点击、滚动和犹豫的位置。
电子商务分析
借助专门的电子商务报告，追踪收入、产品表现、购物车放弃率和客户生命周期价值。
无限网站
从单个 Matomo 实例跟踪您需要的任意数量的网站，无需按站点付费或升级计划。
为什么要在 Hostinger 上运行 Matomo
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。