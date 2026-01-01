Reactive Resume是一款隐私优先的开源简历生成器，让您完全拥有自己的职业数据。与将您的信息存储在第三方服务器上的SaaS简历工具不同，在VPS上自托管意味着您的数据永远不会离开您的基础设施。使用14+个专业设计的模板创建精美的简历，实时预览更改，并导出像素完美的PDF——所有这些都无需在其他人的平台上创建账户。

此部署捆绑了所需的一切：用于用户数据的PostgreSQL、用于PDF生成的无头Chrome渲染器以及本地S3兼容文件存储。如果您提供API密钥，还可以通过OpenAI、Google Gemini或Anthropic Claude获得可选的AI写作辅助功能。