一键安装部署 Reactive Resume。
免费开源的简历生成器，可将您的职业数据保存在您自己的服务器上，而非第三方云端。
为 Reactive Resume 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Reactive Resume 构建什么
Reactive Resume是一款隐私优先的开源简历生成器，让您完全拥有自己的职业数据。与将您的信息存储在第三方服务器上的SaaS简历工具不同，在VPS上自托管意味着您的数据永远不会离开您的基础设施。使用14+个专业设计的模板创建精美的简历，实时预览更改，并导出像素完美的PDF——所有这些都无需在其他人的平台上创建账户。
此部署捆绑了所需的一切：用于用户数据的PostgreSQL、用于PDF生成的无头Chrome渲染器以及本地S3兼容文件存储。如果您提供API密钥，还可以通过OpenAI、Google Gemini或Anthropic Claude获得可选的AI写作辅助功能。
Reactive Resume 的主要功能
14+ 简历模板
从专业设计的模板中选择，并自定义字体、颜色和布局，以匹配您的个人风格。
像素完美 PDF 导出
通过内置的无头Chrome渲染器生成PDF — 无需第三方服务或浏览器插件。
公开分享链接
通过一个独特的网址分享您的简历，该网址始终反映您的最新编辑，无需重新发送文件。
AI写作辅助
使用您自己的API密钥，借助OpenAI、Google Gemini或Anthropic Claude的建议，优化简历内容。
双重身份验证
通过基于TOTP的双因素认证和可选的通行密钥支持，保护账户安全，实现无密码登录。
为什么要在 Hostinger 上运行 Reactive Resume
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。