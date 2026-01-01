一键部署 Overseerr。
适用于 Plex 的媒体请求管理和发现工具，支持由 TMDb 提供支持的浏览、审批工作流以及自动 Sonarr 和 Radarr 集成。
为 Overseerr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Overseerr 构建什么
Overseerr 是适用于 Plex 服务器操作员的领先开源媒体请求管理工具。用户可以通过由 TMDb 提供支持的精美界面浏览，以发现和请求电影或电视节目；管理员可以审核并批准这些请求，这些请求随后通过 Sonarr 和 Radarr 自动完成。Plex 身份验证提供无缝的单点登录，媒体库扫描器通过交叉检查现有内容来防止重复下载。
在您的 VPS 上自托管 Overseerr 为您的 Plex 社区提供了一个精致、始终可访问的门户，而无需暴露后端自动化工具。专用资源确保快速的媒体发现和高分辨率的艺术作品，而持久存储则保护请求历史、用户账户和集成设置，使其在重启和更新后仍能保留。
Overseerr 的主要功能
Plex 单点登录
用户使用他们的Plex账户进行身份验证，并且权限会自动同步，因此无需维护单独的用户管理层。
Sonarr 和 Radarr 集成
已批准的请求会直接转发到 Sonarr 或 Radarr，以进行自动下载和媒体库交付，无需人工干预即可完成整个流程。
TMDb 发现界面
由 The Movie Database 提供支持的视觉丰富的浏览体验，让用户在提出请求之前，可以探索热门、流行和推荐内容。
请求审批工作流
管理员通过直观的仪表板查看待处理的请求，并能够批准、拒绝或设置每个用户的配额，从而管理存储容量。
多渠道通知
通过 Discord、Telegram、Slack、电子邮件、Webhooks、Pushover 等方式让用户了解请求状态，每个通道都可以独立配置。
为什么要在 Hostinger 上运行 Overseerr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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