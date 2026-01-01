Overseerr 是适用于 Plex 服务器操作员的领先开源媒体请求管理工具。用户可以通过由 TMDb 提供支持的精美界面浏览，以发现和请求电影或电视节目；管理员可以审核并批准这些请求，这些请求随后通过 Sonarr 和 Radarr 自动完成。Plex 身份验证提供无缝的单点登录，媒体库扫描器通过交叉检查现有内容来防止重复下载。

在您的 VPS 上自托管 Overseerr 为您的 Plex 社区提供了一个精致、始终可访问的门户，而无需暴露后端自动化工具。专用资源确保快速的媒体发现和高分辨率的艺术作品，而持久存储则保护请求历史、用户账户和集成设置，使其在重启和更新后仍能保留。