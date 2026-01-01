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AMD EPYC 处理器
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免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 OpenHuman 构建什么

OpenHuman 是一个开源的个人AI超级智能，旨在部署在您自己的基础设施上。它围绕 Rust 核心和与 Obsidian 兼容的本地优先内存树构建，通过一键式 OAuth 连接到一百多个服务 — Gmail、Notion、GitHub、Slack、Stripe、Calendar 等等 — 并每二十分钟悄悄地将新数据拉取到私有知识库中。

自托管 OpenHuman 可将每封电子邮件、文档和对话保存在您拥有的工作区中，同时仍允许您按需将请求路由到推理、快速或视觉模型。没有按席位收费，没有供应商锁定，并且除非您明确将其路由到第三方AI服务，否则任何第三方AI服务都不会看到您的原始数据。

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你可以用 {name} 构建什么

OpenHuman 的主要功能

本地优先存储

每条消息、文档和集成同步都会存储在本地 SQLite 数据库中，以及一个与 Obsidian 兼容的保险库中，您可以直接在磁盘上读取、编辑和备份。

118+ 集成

一键式OAuth连接器，用于Gmail、Notion、GitHub、Slack、Stripe、日历以及数十种其他服务，并带有一个后台工作程序，每二十分钟刷新一次数据。

原生代理工具

内置网络搜索、抓取、文件系统访问、Git 操作以及语音（语音转文本/文本转语音）让代理无需外部插件框架即可代表您行事。

TokenJuice 压缩

一个设备上的提示压缩器，可从代理调用中修剪冗余令牌，将长时间运行工作流的模型API成本降低高达80%。

统一模型路由

通过单一订阅在推理、快速和视觉模型之间切换，或者将核心指向本地Ollama和LM Studio后端以实现完全隐私。

强化 RPC 核心

无头Rust核心暴露一个承载认证的RPC端点，作为只读容器运行且权限已降级，并通过网络与桌面客户端无缝配对。

为什么要在 Hostinger 上运行 OpenHuman

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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