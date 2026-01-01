OpenHuman 是一个开源的个人AI超级智能，旨在部署在您自己的基础设施上。它围绕 Rust 核心和与 Obsidian 兼容的本地优先内存树构建，通过一键式 OAuth 连接到一百多个服务 — Gmail、Notion、GitHub、Slack、Stripe、Calendar 等等 — 并每二十分钟悄悄地将新数据拉取到私有知识库中。

自托管 OpenHuman 可将每封电子邮件、文档和对话保存在您拥有的工作区中，同时仍允许您按需将请求路由到推理、快速或视觉模型。没有按席位收费，没有供应商锁定，并且除非您明确将其路由到第三方AI服务，否则任何第三方AI服务都不会看到您的原始数据。