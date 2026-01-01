一键部署 OpenHuman。
自托管的个人AI核心，连接118+个应用程序，并构建一个您完全掌控的私有记忆树。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 OpenHuman 构建什么
OpenHuman 是一个开源的个人AI超级智能，旨在部署在您自己的基础设施上。它围绕 Rust 核心和与 Obsidian 兼容的本地优先内存树构建，通过一键式 OAuth 连接到一百多个服务 — Gmail、Notion、GitHub、Slack、Stripe、Calendar 等等 — 并每二十分钟悄悄地将新数据拉取到私有知识库中。
自托管 OpenHuman 可将每封电子邮件、文档和对话保存在您拥有的工作区中，同时仍允许您按需将请求路由到推理、快速或视觉模型。没有按席位收费，没有供应商锁定，并且除非您明确将其路由到第三方AI服务，否则任何第三方AI服务都不会看到您的原始数据。
OpenHuman 的主要功能
本地优先存储
每条消息、文档和集成同步都会存储在本地 SQLite 数据库中，以及一个与 Obsidian 兼容的保险库中，您可以直接在磁盘上读取、编辑和备份。
118+ 集成
一键式OAuth连接器，用于Gmail、Notion、GitHub、Slack、Stripe、日历以及数十种其他服务，并带有一个后台工作程序，每二十分钟刷新一次数据。
原生代理工具
内置网络搜索、抓取、文件系统访问、Git 操作以及语音（语音转文本/文本转语音）让代理无需外部插件框架即可代表您行事。
TokenJuice 压缩
一个设备上的提示压缩器，可从代理调用中修剪冗余令牌，将长时间运行工作流的模型API成本降低高达80%。
统一模型路由
通过单一订阅在推理、快速和视觉模型之间切换，或者将核心指向本地Ollama和LM Studio后端以实现完全隐私。
强化 RPC 核心
无头Rust核心暴露一个承载认证的RPC端点，作为只读容器运行且权限已降级，并通过网络与桌面客户端无缝配对。
为什么要在 Hostinger 上运行 OpenHuman
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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